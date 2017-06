Social Moinești: Ateliere de olărit, cântece vechi și costume populare, la „Zilei Universală a Iei” de Silvia Patrascanu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Locuitorii din Moinești și din împrejurimi se vor întâlni vineri, 23 iunie, în Parcul Osoiu pentru a fi prezenți la Festivalului „Șezătoarea lui Moinea”. Ei vor sărbători, pentru a treia oară, „Ziua Universală a Iei”. Organizatorul evenimentului va fi, și de data aceasta, Asociația Inițiative pentru o Comunitate Responsabilă (AICR), coordonată de Anca Balaban, care propune moineștenilor un exercițiu de promovare a iei și de rememorare a legendei lui Moinea. Iubitorii portului național și ai tradițiilor se vor întâlni, la ora 16, „la steaguri”, în Parcul Central, de unde se vor îndrepta spre dealul Osoiu. La ora 17, aici va începe o sărbătoare câmpenească cu muzică, dansuri și meșteri populari. „Șezătoarea lui Moinea este o mișcare dezvoltată în jurul imaginii orașului nostru și a legendei întemeierii acestuia, precum și pentru a se readuce în atenția noastră, a tuturor, un mod plăcut de întâlnire pe care-l aveau înaintașii noștri. Prin intermediul acestui eveniment se are în vedere recunoașterea ciobanului Moinea drept unul dintre simbolurile locale”, a declarat Anca Balaban, președinta AICR Moinești. Festivalul va începe cu prezentarea legendei întemeierii așezării și va fi urmat de ceremonia de dezvelire a unei noi sculpturi care va deveni un monument emblematic pentru „Șezătoarea lui Moinea”, care să amintească tuturor moineștenilor de legendele trecutului, de responsabilitatea prezentului și a viitorului, mai arată Anca Balaban. Moineștenii vor aduce pe deal obiecte păstrate de la bunici și străbunici: covoare, coșuri de nuiele, castroane, căni și ulcele de lut, linguri de lemn, ștergare țărănești. Multe dintre aceste obiecte vor fi donate AICR. La șezătoare vor fi prezenți rapsozi, grupuri de dansatori, meșteșugari care vor organiza ateliere în aer liber și voluntarii AICR, care au pregătit concursuri și jocuri cu înscriere ad-hoc, dar și premii pentru câștigători. 1 SHARES Share Tweet

