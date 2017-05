Un stadion plin-ochi Știți cum se spune: n-aduce anul ce aduce ceasul. În cazul de față, se cuvine să folosim pluralul. Și asta pentru că sâmbătă după-amiază, preț de câteva ceasuri, în tribunele stadionului din Moinești s-au strâns mai mulți spectatori decât au adunat în anii din urmă toate meciurile echipei locale de fotbal. Și de aceasta dată, la mijloc a fost un meci. Unul de legendă, organizat de Paul Cotîrleț, candidatul PSD la Primăria Moineștiului. Și unul al legendelor. Legende pe teren: de la Miodrag Belodedici la Adrian Bumbescu, de la Dănuț Lupu la Jean Vlădoiu, de la Mihail Majearu la Eugen Trică. Dar și în tribune, unde au fost prezenți, printre alții, Gheorghe Chivorchian, revenit în Liga I cu Juventus București, Lică Movilă, fostul semifinalist al Ligii Campionior cu Dinamo, Nicolae Vătafu, Petre Grigoraș și Gheorghe Poenaru, tehnicienii Petrolului Moinești în perioada în care „sondorii” evoluau în liga secundă și visau la primul eșalon. Un nou început Meciul de sâmbătă, dintre ”Legendele Anilor ’90”, așa cum a fost numită echipa condusă din teren de Belodedici și cea a Petrolului Moinești din urmă cu 20 de ani a fost, fără îndoială, un succes. Și un prilej de nostalgie. Nu întâmplător, la pauză, un bunic i-a spus nepotului de 10-12 ani: „Uite, așa de plin era mereu stadionul, aici, la Moinești în anii ’90. Și gândește-te, că atunci nu veneau Belodedici și Bumbescu. Lumea se strângea pentru echipa noastră”. Prilej de nostalgie, așadar. Dar și de reflecție. „Îmi propun ca acest meci să fie un nou început pentru fotbalul moineștean”, a precizat Paul Cotîrleț, inițiatorul proiectului „Moinești 20”. „Este îmbucurător să vezi câtă emulație poate crea o astfel de inițiativă. E clar ca Moineștiul merită mai mult”, a mărturisit fostul secretar general al FRF, Gheorghe Chivorchian. „Ne bucurăm și noi că acest eveniment a stârnit interesul câtorva mii de moineșteni și ne dorim ca astfel de manifestări să capete un caracter frecvent”, a declarat doctorul Adrian Cotîrleț, tatăl lui Paul. Ca în poarta lui Aston Villa Sâmbătă, și vremea a ținut cu fotbalul. Astfel, după câteva reprize de ploaie, scurte, dar sănătoase, soarele a reapărut deasupra stadionului moineștean, plin-ochi pentru a-i vedea pe Belodedici și Majearu, dar și pe Sorin Trofin sau Giani Florian, idolii locali din urmă cu două decenii. „Azi vedem spectacol”, și-au spus microbiștii. Și spectacol a fost. Încă de la bun început. Dănuț Lupu a încercat un dribling de efect în față lui Lucian Toma, în duelul fotbaliștilor cu…greutate, Iftodi a pasat ca în vremea în care ridica în picioare „Municipalul” băcăuan, iar Cristi Ciocoiu a deschis scorul pentru Legendele Anilor ’90, printr-o „scăriță” de mare efect. Golul atacantului care dădea de pământ cu Aston Villa a biciuit orgoliul gazdelor. Și astfel, Toma, Trofin și Colbu au început să-l întindă pe fostul stelist Daniel Gherasim, care, ca orice portar care a cucerit vreo șase titluri naționale, a demonstrat că știe să-și fixeze bine și barele. Numai că golul de 1-1 tot a venit. Și a fost comparabil ca execuție de finețe cu al lui Ciocoiu, cu precizarea ca moineșteanul Marius Jipa a ales un exterior din unghi. Cine-l oprește pe Trică? Echipa Legendelor a făcut apoi din nou pasul înainte. Cravașată de sprinturile și driblingurile lui Trică. După ce l-a „culcat” din fentă pe Chiriac, ex-stelistul l-a pus la grea încercare pe Moței cu un sut la colțul scurt. Portarul care în august ’96 apăra două penalty-uri pe terenul Metromului și înscria, din acțiune, printr-o degajare, golul ce urca Petrolul Moinești pe locul 1 în Liga a II-a, s-a opus lui Trică, dar nu a mai avut ce face în fața reluării oportunistului Vlădoiu. Și uite așa, Legendele au trecut din nou la conducere. Și nu cu 2, ci cu 3-1 deoarece în minutul 34, la o diagonală a lui Vlădoiu, Cristi Ciocoiu a preluat ca în vremurile bune și a șutat parcă mai frumos ca niciodată la colțul lung al porții lui Moței. Prima parte s-a încheiat însă la limită, cu scorul de 3-2, Gelu Colbu, servit de Trofin, învingându-l pe Gherasim de la marginea careului, cu un exterior de toată frumusețea. Iftimoaie si Cotîrleț, arme secrete După pauză, plusul de tinerețe, dar si de elan al gazdelor a început să-și spună cuvântul. Belodedici l-a ținut în careu pe Bucurel, iar penalty-ul de 3-3 a fost transformat de Moldoveanu în urma unei scheme riscante, dar spectaculoase, care a avut la bază pasa mică, „la mână”, adresată de Jipa de la punctul cu var. Și imediat după 3-3 s-a făcut 4-3 pentru moineșteni, nou-intratul Narcis Cernat finalizând un contraatac declanșat de Bucurel. A fost momentul în care Legendele au mutat. În mod cât se poate de inspirat. Mai întâi a fost trimis în atac luptătorul de K1, Ionuț Iftimoaie. Iar apoi a intrat în teren si Paul Cotîrleț, care nu a uitat că a jucat, ani de zile, la juniorii Moineștiului. În uralele fanilor, Iftimoaie l-a făcut KO pe Dan Moței cu o lovitură de picior, prin care a restabilit egalitatea la 4. „Dar nu ca la teatru. Mai vrem goluri”, a cerut crainicul arenei. Dorința i-a fost îndeplinită. În min. 65, reintrat în teren, Gelu Colbu a readus gazdele în avantaj, pentru ca, după doar un minut, Paul Cotîrleț, să stabilească scorul final, 5-5, din pasa lui Trică. Prin golul său, Paul Cotîrleț a salvat „Legendele” de la o înfrângere nemeritată. Marea victorie este așteptată luna viitoare. Pe data de 11. CASETA MECIULUI Legendele Anilor 90- Petrolul Moinești 1996-’97 5-5 (3-2). Au marcat: Ciocoiu (min. 2 și 34), Vlădoiu (’32), Iftimoaie (’48) și Cotîrleț (’66), respectiv Jipa (’30), Colbu (’37 și ’65), Moldoveanu (’43) si Cernat (’45).

Legendele Anilor ’90: Daniel Gherasim- Marian Savu, Adrian Bumbescu, Miodrag Belodedici, Mihai Savadasi- Mihail Majearu, Dănuț Lupu, Daniel Iftodi, Eugen Trică- Cristi Ciocoiu, Jean Vlădoiu. Au intrat după pauză: Ionuț Iftimoaie si Paul Cotîrleț.

Petrolul Moinești: Dan Moței- Vasile Țoc, Dumitru Chiriac, Norocel Chișăreanu, Adrian Moldoveanu- Giani Florian, Sorin Trofin, Lucian Toma, Marius Jipa- Claudiu Bucurel, Gelu Colbu. Au mai jucat: Florin Mocanu, Narcis Cernat, Costel Ciubotaru. Rezervă neutilizată: Codrin Mindirigiu, operat recent la genunchi.

Arbitri: Cristi Sava- Lucian Berbece, Marian Friedl. În rtepriz a doua, Cristi Sava a fost înlocuit de stefan Munteanu.

Să nu ne uităm trecutul La pauza meciului dintre Legendele Anilor ’90 si Petrolul Moinești, inițiatorul proiectului „Moinești 20”, Paul Cotîrleț i-a premiat pe cei mai vechi fotbaliști moinesteni în cadrul unei ceremonii care a purtat un titlu sugestiv „Să nu nu uităm trecutul”. Astfel, Nicolae Enea, Vasile Ionescu, Nelu Dobrescu și Costică Enea, toți jucători ai echipei moineștene în anii ’70, când s-a reușit prima promovare în eșalonul secund, au primit câte un ceas și câte o diplomă de merit. Alături de ei au fost premiați și artizanii succeselor din anii ’90: președintele Gheorghi Pavel, directorul tehnic Nicolae Vătafu, antrenorul principal Gheorghe Poenaru și căpitanul echipei, Giani Florian. „Ne copleșesc emoțiile, cu atât mai mult cu cât chiar în acest weekend se împlinesc 31 de ani de la Sevilla ’86, iar o parte dintre eroii de atunci ai Stelei, Belodedici, Bumbescu și Majearu au venit aici, la Moinești. Sper ca acesta să fie un punct de referință pentru reînvierea tradiției și spiritului fotbalului moineștean. Acest spirit poartă numele lui Paul Cotîrleț, pe care l-am avut elev la juniorii Petrolului Moinesti. Îi urez încă de pe acum mult succes lui Paul la alegerile de pe 11 iunie și sper ca la anul, când vom sarbători 70 ani de la înființarea echipei Petrolul Moinești, fotbalul moineștean sa aibă o altă față”, a declarat Giani Florian. „Îl salut pe prietenul nostru Paul Cotîrleț, îi urez succes la alegerile pentru funcția de primar al Moineștului și îi doresc să fie tot la fel de bun precum am fost noi, jucătorii echipei naționale, ca fotbaliști”

Miodrag Belodedici, fost component al echipei naționale „Doresc să reînviem tradiția fotbalului moineștean, care datează din 1948. Cetățenii municipiului Moinești, și nu numai, vor putea practica diverse activități în aer liber, beneficiind de un teren de fotbal la standarde oficiale cu două tribune acoperite a câte 2000 de locuri fiecare, două terenuri de minifotbal cu gazon sintetic, două terenuri de volei și două terenuri de zgură pentru practicarea tenisului de câmp. Proiectul va fi realizat cu ajutorul Companiei Naționale de Investiții”

Paul Cotîrleț, candidat PSD la Primăria Moinești „Aici, la Moinești, mi-am petrecut poate cei mai frumoși ani din cariera mea de antrenor. Cu siguranță că Moineștiul merită o echipă de fotbal. Îl felicit pe Paul pentru proiectul «Moinești 20» și-i urez baftă la alegeri”

