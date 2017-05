Moartea din tabloide, un zvon exagerat

În 1897, când Mark Twain (Samuel Langhorne Clemens, pe numele său adevărat) locuia la Londra, ziarele americane au primit știrea că acesta ar fi murit. Un sâmbure de adevăr exista: viața unui Clemens, văr de-al celebrului scriitor, era în mare pericol de destrămare definitivă, dar, după cum spune Mark Twain, acesta a scăpat cu viață ,,nu ştiu nici eu prin ce tertipuri sau alte manopere caracteristice clanului nostru”…

Zvonul a prins iute aripi. Ziariștii l-au luat cu asalt. Moartea unui asemenea personaj era o știre care merita toate eforturile presei. Cu umorul său inegalabil, Mark Twain notează în ,,Vorbesc din mormânt” (Editura pentru literatură universală, Bucureşti, 1962, pag. 159): ,,Eram sănătos, şi asta i-a făcut pe toţi să se mire şi să fie nemulţumiţi că mă găsesc citind şi fumând liniştit în biroul meu, adică aproape fără valoare ca subiect pentru o telegramă transatlantică. Printre aceşti corespondenţi se afla şi un tânăr irlandez, grav, blând şi simpatic, care a încercat din răsputeri să-şi ascundă dezamăgirea şi să pară bucuros; acesta mi-a spus că ziarul său, Evening Sun, îi telegrafiase că la New York se zvoneşte că aş fi murit. Ce să telegrafieze drept răspuns? m-a întrebat el.

– Spune-le că zvonul este exagerat, l-am sfătuit eu.

Individul a plecat solemn, fără să zâmbească, şi a expediat o telegramă reproducând întocmai aceste cuvinte. Ele au înveselit omenirea şi sunt citate din când în când în presă ori de câte ori ziariştii vor să risipească vreun zvon exagerat”.

Mi-am adus aminte de istorioara aceasta amuzantă zilele trecute, atunci când o reuniune nocturnă urgentă de la Palatul Buckingham a oferit ziariștilor generoasă și periculoasă ,,materie primă” pentru speculații. The Sun a scăpat ,,porumbelul”, titrând că Prințul Philip, soțul reginei Elisabeta a II-a, a murit. Și câteva ziare franțuzești au preluat știrea. Palatul Buckingham a fost nevoit să precizeze, laconic, faptul că nu există ,,motive de alarmare” privind starea de sănătate a Reginei și soțului acesteia. The Sun a șters repede postarea online, dar vestea plecase iute în lume. De fapt, Prințul consort își anunțase doar retragerea din viața publică, nu din viața ca viață. The Sun a încropit, pe contul de Twitter, niște scuze care cochetează cu autoironia, umorul și dezamăgirea: ,,Nu suntem siguri că trebuia să publicăm asta… ”

Familia regală britanică nu a acordat subiectului prea mare importanță. Atitudinea este datorată, cu siguranță, faptului că în gena regală locuiesc fericit toleranța și umorul. Am hălăduit puțin pe net în căutarea unor asemenea argumente și nu am rămas dezamăgit. Iată ce crede Prințul Philip despre regulile de etichetă: „Când un bărbat deschide ușa de la mașină pentru soția lui, fie mașina este nouă, fie soția”. Într-o vizită la o universitate din Australia, Regina Elisabeta și soțul ei, Prințul Philip, au făcut cunoștință cu soții Robinson. Prințul a observat că doamna Robinson avea în mediul academic un statut profesional mai important decât soțul, iar încurajarea lui a fost, pentru domnul Robinson, de poveste: „Și noi avem aceeași problemă în familie”.

Gafa tabloidului The Sun, gestionat de Rupert Murdoch, este, fără îndoială, impardonabilă. Imaginați-vă însă ce s-ar scandal s-ar fi ivit în România, dacă ar fi gafat astfel un tabloid mioritic. Dar Prințul Philip n-a considerat că tabloidul l-a… ucis. El știe că va pleca Dincolo nu ucis de tabloide, ci din cauza unei morți firești, naturale. Asta, bineînțeles, dacă ținem seama și de un gând al lui Mark Twain: ,,Moartea naturală survine atunci când mori singur, fără ajutorul unui medic”.