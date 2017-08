Editorial Misiunea filantropică a bisericii de Gheorghe Baltatescu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Biserica a fost și rămâne unul dintre pilonii principali ai societăţii, atât ca factor de coeziune a comunităţilor, dar mai ales ca instituţie religioasă cu rol educativ. De altfel, încă de la naşterea sa, biserica şi-a asumat cel puţin trei misiuni fundamentale, cea învăţătorească, sfinţitoare şi socială. Dacă primele două se desfăşoară în cadrul instituţional, biserică şi şcoală, dar şi în afara lor prin catehizarea permanentă a credincioşilor, misiunea socială pleacă de la Sfânta Scriptură care ne spune ca omul este o fiinţă dihotomică, adică este alcatuită din două elemente: trup material şi suflet spiritual. Misiunea caritativ-filantropică şi-o îndeplineste prin donaţii, finanţarea cantinelor sociale pentru copii, batrâni şi bolnavi, asistenţă medicală la domiciliu, dotarea cu efort propriu a unor cabinete medicale, consiliere etc. O ştire de ultimă oră vine de la Patriarhia Română care face o donaţie importantă la 20 de spitale din ţară, printre care şi Spitalul din Oneşti, constând în aparatură medicală de ultimă generaţie necesară cabinetelor de neonatologie. Biserica, prin aceste gesturi demonstrează că înţelege comandamentele societăţii româneşti, ale fiecărui individ şi, ca în orice segment al societăţii, important este exemplul personal, dăruirea şi iubirea faţă de semeni şi nu singularele rătăciri ale unor indivizi care nu au ce căuta în acest important proces al devenirii spirituale a omului, al mântuirii noastre prin Hristos. 0 SHARES Share Tweet

