Misiune in Congo: Maiorul Florin Ciocan este observator la inaltime

Maiorul Florin Ciocan, din cadrul Bazei 95 Aeriene Bacau, este detasat pentru un an de zile in Congo, acolo unde executa o misiune internationala de mentinere a pacii, sub egida O.N.U.,numita MONUSCO. Aventura sa in Congo a inceput in urma cu aproximativ trei luni, iar recent a beneficiat si de un binemeritat concediu in România. Cât a stat in tara a imbinat placutul cu utilul, facând un tur al obiectivelor turistice si muncind cu sârg la casa visurilor familiei Ciocan.

Maiorul Florin Ciocan si-a trecut in palmares cea de-a patra misiune internationala. Dupa ce a trait de doua ori experienta misiunilor efectuate in Afganistan si o data in Sudan, a ales Congo pentru cea de-a patra misiune internationala.

Nu a stiut de la inceput unde o sa ajunga, insa, dupa perioada de pregatire, vizita medicala, testarea psihologica, testarea auto si examenul pentru limba engleza, a aflat ca a fost locat la o altitudine de 1.900 de metri, in Virunga Park, cel mai vechi parc national din Africa.

– De ce exista dispute interetnice in RD Congo?

– Cu o populatie de aproape 60 milioane de locuitori, Republica Democrata Congo este considerata al treilea stat ca dimensiune de pe continentul negru, dupa Algeria si Sudan. Considerente politico-economice si geostrategice au facut ca istoria ultimilor 40 ani ai Republicii Democrate Congo sa fie marcata de numeroase razboaie interetnice urmate de perioade lungi de instabilitate si de dezastre umanitare ce au rezultat in pierderea a milioane de vieti omenesti, foamete sau migratie clandestina. Intre anii 1997 si 2001 au existat violente interetnice, iar de atunci, relatiile politice dintre RD Congo pe de o parte si Ruanda, Uganda si Angola pe cealalta parte, s-au deteriorat.

– Ce fel de misiuni executati intr-un loc atât de pitoresc?



– Acolo, pe un perimetru bine delimitat, executam misiuni de patrulare si observare. Echipa internationala din care fac parte este formata din ofiteri din Paraguay, Peru, Uruguay, Iordania si Egipt. Cum spuneam, in zona respectiva, timp de aproximativ 40 de ani au fost conflicte intre factiuni militare din tarile vecine. Republica Democrata Congo este unul dintre cele mai bogate state din lume in resurse naturale, cunoscut fiind mai ales pentru minele de diamante, aur, cobalt, cupru, nefrit etc. si de aici apar cel mai adesea conflicte, incalcari de embargo-uri etc. Suntem locati aici tocmai pentru a tine situatia sub control. Suntem in permanenta legatura cu punctele administrative, raportam politiei locale si armatei furturile si starile conflictuale, iar ei sunt cei care intervin in astfel de situatii, continuând cercetarile. La rândul nostru, suntem protejati de o unitate de lupta, formata dintr-un batalion de indieni.

– Mai exista timp si pentru recreere, in afara misiunii?



– Exista timp, sigur ca da. Oricum, nu plecam niciodata in patrula in formula completa, iar in timpul liber, ne mentinem in forma fizica jucând fotbal, volei sau invatând unii de la altii expresii si cuvinte noi, in limba materna a fiecarui ofiter. Clima este extrem de prielnica. Ziua sunt 26 de grade, iar noaptea 20 de grade Celsius. In ceea ce priveste meniul, noi l-am facut diversificat. Bucatarul nostru este localnic si ne pregatea mai mult mâncare bazata pe orez, fasole si peste. Inainte nu aveam fructe pe masa, insa, am reusit sa le introducem si pe acestea in alimentatie. Porumbul si cartoful se cultiva cel mai mult in Congo, fiind produse de baza. Ziua de nastere m-a prins in misiune, iar colegii si bucatarul mi-au pregatit o capra la gratar si o gâsca. Congolezii cresc foarte multe capre, animalele constituind atât sursa de venit cât si de hrana

– De ce va temeti cel mai mult in Congo?



– In Congo ma tem cel mai mult de boala. Mai exact de malarie, provocata de intepatura tântarului. Avem insa medicamente pe care le luam regulat. Nu pot sa neg ca nu exista temeri legate de situatiile conflictuale. Oricând putem fi prinsi la mijloc intr-un atac! Tocmai de aceea, intotdeauna ma echipez corespunzator (vesta antiglont si casca pe care le imbracam doar in situatia iminenta de atac.) O misiune poate varia de la doua la 10 ore. Nu stii unde te prinde noaptea si cât timp ramâi blocat pe munte. Am urcat chiar si la 2.400 metri altitudine, zona fiind una de munte. In multe locuri nu poti merge cu masina, terenul fiind extrem de accidentat.

– Exista in plan si a cincea misiune internationala?



– La momentul acesta, nu cred. Mi-am facut datoria de militar si am trait si experiente internationale. Poate pe viitor, aceasta experienta imi va fi de folos in cariera. Ceea ce am invatat in tarile partenere poate influenta la departajare, la incadrarea pe o functie specifica. La intoarcerea din fiecare misiune, se face la Bucuresti o sinteza a activitatii desfasurate, pentru a ajuta seriile urmatoare de ofiteri care vor pleca in misiune. In ceea ce ma priveste pe mine, nu pot decât sa-i multumesc sotiei mele pentru tot sprijinul acordat. La misiuni in afara trebuie sa existe un consens intre parti. Eu am avut parte de toata intelegerea ei, insa, cred ca nu va mai aproba o alta iesire. Misiunea noastra comuna este de a ne trai viata in armonie, in noua noastra casa, pe care am construit-o in comuna Margineni.

Republica Democrata Congo numita si Congo-Kinshasa este o tara din centrul Africii, a doua ca suprafata de pe continent. RD Congo are ca vecini Republica Centrafricana si Sudanul de Sud la nord, Uganda, Rwanda, Burundi si Tanzania la est, Zambia si Angola la sud si Republica Congo la vest. Tara are o iesire ingusta la Oceanul Atlantic. Numele de „Congo” (inseamna vânator) provine de la grupul etnic Bakongo, grup ce traieste in bazinul fluviului Congo. Numele fostei colonii belgiene (Congo Belgian) a fost schimbat dupa independenta. In 1971 numele a fost schimbat din nou, in Congo-Kinshasa (dupa numele capitalei sale, pentru a putea fi deosebit de Republica Congo sau Congo-Brazzaville) in Zair. La acest nume s-a renuntat in anul 1997. Din 1998 tara a suferit mult din cauza celui de-al doilea razboi din Congo, unul dintre cele mai ucigatoare conflicte de dupa Al Doilea Razboi Mondial.