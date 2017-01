Senatorul PSD Bacău Miron Smarandache consideră că propunerea șefului statului de a organiza un referendum pe tema modificării legislației penale este neavenită, în condițiile în care în România există deja un precedent privind nerespectarea unui asemenea demers constituțional. ‘Nu cred că țara noastră își poate permite o joacă nesfârșită de-a referendumul! Avem deja un exemplu de nerespectare a voinței populare, mă refer la referendumul privind reducerea numărului de parlamentari, după care nu numai că nu s-a micșorat, ba chiar a crescut procentul acestora! Întrebarea logică și legitimă este cu ce se vor alege românii în urma organizării unui alt referendum, care să nu fie pus în aplicare!’, a afirmat parlamentarul băcăuan, într-un comunicat remis presei luni. Senatorul social democrat și-a mai argumentat împotrivirea vis-a-vis de organizarea acestei consultări directe a cetățenilor României prin alte două elemente: ‘Pe de o parte, un asemenea demers va costa țara noastră 20 de milioane de euro, bani care ar putea fi folosiți în investiții legate de creșterea nivelului de trai al oamenilor. Pe de altă parte, îmi exprim speranța că sunt mult mai multe subiecte mult mai arzătoare în societatea românească decât a se pronunța populația asupra numărului de locuri din penitenciare! În opinia mea, românii ar putea fi consultați mai degrabă prin referendum în ceea ce privește definirea familiei sau derularea procesul de regionalizare, subiecte mult mai importante și cu impact în viitor decât grațierea unor pedepse’, a explicat senatorul Smarandache. 7 SHARES Share Tweet

