Consilierul municipal Mircea Fechet a fost numit purtător de cuvânt al organizației Județene Bacău a PNL. Anunțul a fost făcut, astăzi, de președintele organizației, deputatul Ionel Palăr, în cadrul unei conferințe de presă. Fechet este absolvent de inginerie și drept, la Universității Dunărea de Jos si, respectiv, la Universitatea George Bacovia din Bacău și, în prezent ocupa funcția de director adjunct la ADIS Bacău. În timpul primului guvern Ponta, a ocupat funcția de vicepreședinte al Autorității Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice. 150 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.