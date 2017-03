Sport Minivolei. Au lipici la turneele finale de Dan Sion - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Un nou succes pentru voleibalistele CSȘ Bacău. După ce Speranțele antrenate de Dumitru Matanie s-au calificat la turneul final al Campionatului Național fără a pierde vreun set, colegele lor mai mici de la echipa de minivolei le-au călcat pe urme. Minivoleibalistele pregătite de Traian Șnel și-au asigurat prezența între cele mai bune opt echipe ale țării ca urmare a victoriilor pe linie de la turneul semifinal găzduit, weekend-ul trecut, de sala de sport a CN „Vasile Alcesandri”. CSȘ Bacău a trecut la scor identic, 3-0, de CSȘ Tulcea, CSȘ Botoșani și LPS Piatra Neamț, încheiind turneul pe locul 1. „Au fost meciuri reușite, de-a lungul cărora ne-am permis să exersăm și unele elemente noi, cum ar fi atacuri în urcare sau din linia a doua. Țin să felicit fetele și să evidențiez sprijinul primit din partea părinților, dar și a sponsorului nostru, domnul Sorin Oborocianu de la Tekotehnic”, a declarat Traian Șnel, care a rulat lotul format din Teo Țurcanu, Andreea Năstasă, Ștefania Munteanu, Ilinca Boboc, Maria Antălucă, Francesca Hânganu-Marian, Mateea Popescu, Smaranda Muntean, Rafaela Spătaru, Ioana Cuciureanu și Maria Carucinschi. Turneul final va avea loc în perioada 5-9 aprilie, CSȘ Bacău anunțând că nu intenționează să liciteze pentru găzduirea sa. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.