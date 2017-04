Actualitate Ministrul Transporturilor, vizită fulger în județul Bacău de Ovidiu Pauliuc - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Centura Bacăului e moartă și îngropată, oficial, pentru cel puțin următoarele două-trei luni. Fapt consfințit de ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc, care a fost, astăzi, în județul Bacău și a observat în ce stadiu sunt lucrările la Drumul Național 11, la podul de la Onești sau la șoseaua de Centură. „Am avut neșansa de a alege un constructor neserios. Vom recupera banii din execuția garanției, iar firma turcească va plăti”, a spus ministrul Cuc. „Sunt profund nemulțumit de ceea ce s-a întâmplat cu execuția șoselei. Amplasamentul va fi preluat și probabil la sfârșitul lunii august vom avea o altă firmă executantă”, a spus senatorul Dragoș Benea. Acesta a mai apreciat că varianta cea mai viabilă pentru legătura dintre Moldova și restul țării este autostrada Bacău – Brașov. „Cei 153 de kilometri de șosea până la Brașov ar costa 630 de milioane de euro. Părerea mea este că varianta Iași – Târgu Mureș nu se va realiza vreodată”, a spus senatorul Benea. Ministrul Cuc a explicat tehnic în ce constau procedurile de alocare a banilor și despre prioritizarea investițiilor, dar nu a oferit date certe privind modernizarea viitoare a infrastructurii în Moldova. 1 of 7 2 SHARES Share Tweet

