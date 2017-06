Top Story Ministrul Transporturilor, la Moinești, pentru a-l susține pe Paul Cotîrleț de Razvan Bibire - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Alexandru Răzvan Cuc, ministrul transporturilor, a vizitat, astăzi, municipiul Moin5esti și a participat la o întrunire electorală în care și-a exprimat sprijinul pentru candidatura lui Paul Cotîrleț, candidatul PSD la funcția de primar, la alegerile de duminică, 11 iunie. Înainte de întrunirea desfășurată în sala de festivități a primăriei Moinești, ministrul transporturilor a fost să vadă DN 12 A, între Comanești și Ghimeș. El a promis că se vor debloca imediat fonduri pentru asfaltarea a șase kilometri de șosea, pe partea spre Comănești, urmând că până la finele anului viitor să se asfalteze întreg drumul până la Ghimeș. Ministrul l-a felicitat pe candidatul Paul Cotîrleț pentru „programul de guvernare” pe care l-a prezentat alegătorilor: „Aceasta este diferența dintre PSD și alte partide: noi avem un program în care arătam clar ceea ce vom face și pe baza căruia să fim trași la răspundere”, a spus ministrul Alexandru Cuc. Senatorul Dragoș Benea a subliniat că Paul Cotîrleț a beneficiat de sprijinul liderilor PSD, atât de la Bacău cât și de la București. El a reiterat ideea că dezvoltarea pe care a cunoscut-o Moineștiul în ultima perioada nu ar fi fost posibilă fără sprijinul Consiliului Județean. „Cu un guvern PSD și un Consiliu Județean PSD se pot face multe lucruri importante la Moinești. Noi ne propunem să ridicăm nivelul de viață al moineștenilor, locuitorii să beneficieze de servicii moderne de colectare a gunoiului, apă, canalizare, de drumuri. Sperăm ca de la 12 iunie să mergem împreună cu Paul Cotîrleț la București pentru a prezenta proiectele importante care vor avea nevoie de finanțare”, a spus Dragoș Benea. Deputatul Lucian Șova a spus că tinerețea este un atu pentru Paul Cotîrleț: „Eu și domnul senator Miron Smarandache reprezentăm ceea ce s-a făcut în țara asta, dar avem aici tineri care sunt expresia a ceea ce urmează să fie făcut. Așa cum și în guvernul Grindeanu s-a pariat pe tinerețe și competență, și la Moinești trebuie să îi oferim lui Paul Cotîrleț șansa să arate ceea ce poate face”. 1 of 6

Firma turcească, exclusă pentru doi ani de la licitații Compania din Turcia care a renunțat la construcția centurii Bacaului nu va mai fi acceptată timp de doi ani de zile la licitațiile organizate în România, a anunțat ministrul transporturilor, Răzvan Alexandru Cuc. El a spus că nu se poate tolera un astfel de comportament: ca Statul să fie de bună credință și să plătească iar firma care a câștigat licitația să nu facă lucrurile pe care s-a angajat să le realizeze. Ministrul transporturilor a mai spus statul își va recupera toți banii pe care i-a dat companiei din Turcia pentru a începe lucrările la centura Bacăului. Mai mult, pe viitor se vor prevedea clar în contractele de execuție clauze care să protejeze interesele Statului. 3 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.