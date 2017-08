Nici nu s-a terminat Bacalaureatul de toamnă în licee, că Ministrul Educației vine cu noi propuneri în ceea ce privește susținerea examenelor naționale. În cadrul unei întâlniri a Comisiei de Dialog Social, de la Ministerul Educaţiei, care a avut loc marți, ministrul Liviu Marian Pop a anunțat o nouă revoluție în sistem: digitalizarea, parţială, a examenelor naţionale, după cum arată Digi 24. Mai concret, lucrările scrise ale elevilor vor fi scanate şi încărcate online pe un server al Serviciului de Telecomunicații Speciale, fiecare elev va primi un cod de bare pentru identificare, cod care va și secretiza lucrarea, iar profesorii din comisiile de examinare vor corecta tezele lor din faţa calculatorului. O altă noutate anunţată pentru viitorul an şcolar se referă la Bacalaureat și îi vizează direct pe elevii de clasa a XII-a. Ministrul Pop vrea ca probele orale ale Bacalaureatului să fie susţinute cu patru luni mai devreme decât acum, adică din luna februarie, iar în vară să se dea doar probele scrise. Potrivit unui calendar al proiectului de metodologie pentru examenul de bacalaureat, candidaţii ar urma să se înscrie în perioada 29 ianuarie-2 februarie, iar evaluarea competenţelor lingvistice, digitale şi într-o limbă de circulaţe internaţională să fie susţinute între 12 şi 22 februarie 2018. Probele scrise la cele trei discipline ar putea fi susţinute în perioada 25-28 iunie 2018, urmând ca pe 4 iulie să fie publicate primele rezultate, iar cele finale, după soluţionarea contestaţiilor, să fie afişate pe 9 iulie, după cum arată și mediafax.ro. Până în acest moment, niciun reprezentant al Ministerului Educaţiei nu a făcut vreo declaraţie pe acest subiect, urmând să fie transmis un comunicat de presă în acest sens. Cu toate acestea s-a spus, la acea întâlnire, că va fi adoptat și un ordin de ministru pe 1 septembrie. La Inspectoratul Școlar Județean Bacău nu s-a transmis nimic despre aceste noi schimbări, după cum ne-a declarat chiar inspectorul școlar general, prof. Florin Lazăr. „E doar o prezentare de idei. Vom vedea ce va fi. La prima vedere, totul ar fi bine, mai puțin ceea ce privește evaluarea online. Aici trebuie, totuși, mai multă prudență vizavi de baza materială, de pregătirea elevilor și a profesorilor, în așa fel încât să nu apară sincope, să nu existe suspiciuni în corectare. Cred că mai întâi ar trebui făcută o simulare în acest sens și în anii ulteriori să se implementeze noua metodă. Prioritate are acum, cred, asigurarea bazei materiale. Cât privește susținerea mai devreme a probelor orale de la examenul de bacalaureat, aici cred că se poate lua în calcul ideea, pentru că ar mai degreva elevul de stresul acestui examen.”

Prof. Călin Boambă, directorul Colegiului Național „Vasile Alecsandri” Bacău „A mai fost, mai demult, un an în care s-a ținut Bacalaureatul încă din timpul anului școlar, pe probele orale, și nu a fost rău deloc. Cât despre evaluarea lucrărilor online, acea scanare trebuie să fie foarte bine stabilită. Pentru că trebuie aparatură perfomantă, ca lucrările să fie lizibile, să nu existe dubii la scriere, la anumite semne, la figurile geometrice de la matematică. Trebuie și o logistică foarte bună, tehnică bună și totul înseamnă bani, nu? Dar nimic nu e imposibil. Numai, știți cum se spune, să nu ne grăbim și să punem căruța înaintea boilor. Adică eu cred că trebuie să se meargă cu pași mărunți, nu pe repede înainte.”

Prof. Daniela Bilbor, director adjunct Colegiul „Grigore Antipa" Bacău

