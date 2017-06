Mingea s-a dezumflat în Bacău

În această vară cu temperaturi de jar, fotbalul băcăuan a atins pragul înghețului. Pentru al doilea an la rând, Bacăul nu are o reprezentantă în primele două ligi. Și, pentru prima oară în istorie, județul pornește la drum cu o singură echipă de C. Cum de s-a ajuns aici? Și, mai ales, ce e de făcut? Ce-i de făcut, ne arată alții. Alții care au fost, la rândul lor, în situația noastră.

Petrolul ’52 Ploiești, Oțelul Galați sau „Alb-Negru” al Studenților Clujeni aka „U” Cluj au căzut și ele, ba au căzut mai de sus decât noi. Oțelul luase titlul în 2012, iar Petrolul si „U” jucaseră în ultimii ani finale de Cupă. Au căzut și s-au ridicat. Pornind de acolo de unde le trimisese falimentul: din Liga a V-a. Au luat-o de jos, de la capăt. În numele tradiției. Și beneficiind de sprijinul și pasiunea suporterilor; spectacolul incredibil organizat de fanii Petrolului la „barajul” cu Tărtăreștiul va rămâne unul de poveste.

Așa au revenit, în această vară de foc, Petrolul, Oțelul și „U” Cluj în Liga a III-a: mizând pe tradiția cluburilor și pe pasiunea oamenilor. În Bacău, fotbalul s-a dus de râpă tocmai pentru că nu s-a dat doi bani nici pe tradiție și nici pe pasiune. Dimpotrivă, s-a mers pe anti-tradiție. Și pe anti-pasiune. Tradiția a însemnat FCM Bacău. La fel ca și pasiunea. În august 2006, la primul său meci de B după zece ani neîntrerupți petrecuți în prima ligă, FCM Bacău a trecut și peste depunctarea de -8 și peste problemele unui lot subțiat de vântul rece al retrogradării și s-a impus cu 1-0 pe terenul Gloriei Buzău. Meciul a fost sâmbătă. Luni, drept recompensă pentru startul bun de campionat, primarul Romeo Stavarache a dat ordin să fie tăiate apa, gazul și lumina la stadion.

„Liga a II-a nu înseamnă fotbal de performanță. Primăria Bacău nu plătește anti-performanța”,a motivat Stavarache, cel care, nu peste mult timp, avea să dea drumul robinetului cu bani din fonduri publice pentru echipe super-performante precum Pambac, FC Știința, Mesagerul și ASC Bacău. „Fotbal la lumina lumânării” titrau la unison „Deșteptarea” și Gazeta Sporturilor după ce Stavarache a călcat în picioare contractul privind plata utilităților de la stadionul „Municipal”.

Deși cu lumânarea la capăt, FCM Bacău a refuzat să moară. A mai dus-o încă șase ani, timp în care a cunoscut și retrogradarea în C, dictată ca urmare a retragerii sale din campionat la ordinul aceluiași Stavarache, orbit de furia războiului său cu Dumitru Sechelariu. După dispariția FCM-ului, „clona” Sport Club a avut cale liberă. Și spre performanță, și spre inimile oamenilor. N-a ajuns niciunde. Așa cum n-au reusit să ajungă barem în Liga a III-a echipe de județ fără tradiție și fără o comunitate pasionată în spate. Vorbim despre Sport Club II, Gauss Răcăciuni sau Viitorul Curița, campioanele din ultimii trei ani ale Bacăului.

Ce urmează? Probabil că nimic. Bazându-se pe seriozitatea conducătorilor săi și pe stabilitatea financiară a brandului, Aerostar va fi singura care va ține capul deasupra apei. În rest, însă, stadionul „Municipal” va rămâne o grotă, campioanele județului vor rata și alte baraje de promovare, mingea se va dezumfla și mai tare, iar „isteții” de serviciu vor continua să trâmbițeze: „Ce nevoie avem de fotbal în Bacău?”. Noi, ăștia care am prins și vremuri mai bune, am cam avea nevoie, dar ne-am obișnuit să trăim și fără.

Numai că din spate vin copiii, în Bacău fiind legitimați la Aerostar, FC Bacău „Academia „Cristian Ciocoiu”, FC Dinamo, Sporting, Viitorul etc. aproximativ 600 de puști cu dragoste pentru sportul-rege. Lor, în schimb, ar trebui să le acordăm o șansă. Să aibă unde juca atunci când vor fi seniori. Sau măcar să aibă ce vedea în calitate de spectatori. Dacă tot o frecăm la rece cu preocuparea noastră pentru copii și juniori, să arătăm măcar acum, când Antartica nu a luat în stăpânire întreg fotbalul băcăuan, că am învățat ceva. Din reușitele celorlalți și din greșelile noastre.