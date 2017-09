Căpitanul Cătălin Pușcașu, din cadrul Bazei 95 Aeriene Bacău a urcat pe cea mai înaltă treaptă a podiumului la Campionatul Militar de Tenis. Evenimentul s-a desfășurat la Târgu Mureș și a reunit militari din toate garnizoanele. După etapa finală organizată de Ministerul Apărării Naționale, militarul băcăuan s-a clasat pe locul I, la individual, categoria sub 45 de ani. 0 SHARES Share Tweet

