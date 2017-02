Actualitate Mii de băcăuani în stradă, și duminică seară de Ovidiu Pauliuc - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter A vuit centrul Bacăului și duminică seara de proteste împotriva guvernanților, dovadă că mesajele venite de la Guvern, privind abrogarea, nu au fost convingătoare. Cert este că lumea a început să se adune încă de după-amiaza, iar la ora 18 o coloana consistentă de manifestanți a pornit în defilare pe străzile centrale, la cel ca în serile trecute. Între timp, altă mulțime prindea contur în Piața Tricolorului, iar pâlcuri de protestatari cu pancarte și drapele, vizibile prin toate zonele centrale, căutau să identifice locul prin care trece coloana, ca să i se alăture. Întreaga zonă de la Casa de Asigurări de Sănătate și până la statuia lui Ștefan cel Mare a fost blocată de Poliție, în timp ce jandarmii au flancat coloana și au urmat-o pe tot parcursul și în afara zonei menționate. Punctul culminant a fost reunirea tuturor manifestanților în fața Prefecturii, în jurul orei 19, dupa care miile de oameni s-au pus din nou în mișcare, cu scandări, cu drapele și mesaje afișate, dintre cele mai diverse. Unul dintre mesajele care a reținut atenția a fost cel referitor la absenteismul la vot, la ignorarea dreptului de vot, ceea ce duce la astfel de tulburări sociale. Au fost prezenți bătrâni, tineri, copii, căței, iar totul a avut aspect civilizat, așa cum a fost și prezența forțelor de ordine, tacită și fermă. 1 of 12 “Această abrogare nu ne-a convins. Sunt sigur că este vorba despre alte mismasuri, fiindcă așa sunt obișnuiți să minta mulțimea. Iată ce au făcut din această țară! Deși avem o țară grozavă, cu reale bogății naturale, suntem săraci, la coada Europei. Hoția este pe primul plan”, ne-a spus un domn în vârstă, care are o fiică plecata să lucreze în străinătate, în zona arabă, dupa cum ne-a povestit. Protestul pare ca va mai continua și în zilele următoare. 376 SHARES Share Tweet Articolul precedent Jos România! Articolul următor Lt. Valeriu Balan, dirijorul Muzicii Militare: “Sunt un meloman declarat!”

