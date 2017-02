Din acest an, legislaţia le permite şi micilor crescători de animale să-şi amenajeze centre de sacrificare sau puncte de tăiere mai aproape de propriile gospodării. Facilitatea este oferită de un ordin al şefului Agenţiei Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor – 140/2016 – recent intrat în vigoare. Actul normativ urmăreşte necesitatea reducerii riscului de îmbolnăvire a consumatorilor ca urmare a plasării pe piaţă a cărnii şi organelor provenite de la animale sacrificate la nivelul fermei, fără asigurarea unei supravegheri sanitare veterinare permanente. În plus, se rezolvă şi problema costurilor mari cu transportul generate de distanţele foarte mari dintre localităţi şi abatoarele autorizate. Totodată, ar putea fi diminuat şi fenomenul de sacrificări neautorizate în gospodăriile populaţiei, la nivelul fermelor/exploataţiilor sau la nivelul unor târguri de animale, în condiţii de igienă precare, obţinându-se, astfel, o urmărire mai bună a trasabilităţii cărnii şi produselor de origine animală. „Noutatea constă în faptul că se creează posibilitatea înfiinţării unor unităţi de abatorizare locale de tipul centrelor de sacrificare / puncte de tăiere integrate în fermă, unde micii fermieri / crescătorii de animale – bovine, ovine, caprine, porcine – pot să îşi sacrifice animalele din fermele proprii, obiective noi care trebuie supuse procedurii de autorizare sanitară veterinară în conformitate cu prevederile legale în domeniu”, a precizat dr. Florin Baltă (foto), purtătorul de cuvânt al DSVSA Bacău. Practic, faţă de procedura standard privitoare la cerinţele ce trebuie îndeplinite de abatoare, în cazul unităţilor de sacrificare de capacitate mică, nu mai este necesară asigurarea unui spaţiu destinat exclusiv serviciului sanitar veterinar şi nici un spaţiu separat pentru depozitarea carcaselor de bovine până la sosirea rezultatului de laborator privind ESB (encefalopatia spongiformă bovină). Potrivit evidenţelor DSVSA Bacău, în judeţ, sunt autorizate sanitar veterinar două abatoare mari de carne roşie, unde se sacrifică bovine, ovine, porcine, iar în cazul unuia dintre acestea, şi cabaline. Capacitatea de procesare a acestora este de 105 tone de carne pe săptămână, respectiv 150 tone pe săptămână. De asemenea, sunt autorizate şi două abatoare de păsări de capacitate mare, în speţă 750 tone de carne procesată / săptămână, respectiv 320 tone / săptămână. 1 SHARES Share Tweet

