Social Metoda „Accidentul” s-a extins în Germania și Italia de Comunicat de presa - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter La data de 22 martie a.c., polițiștii de investigații criminale au identificat un bărbat de 30 ani, din județul Iași, bănuit de comiterea mai multor infracţiuni de înşelăciune, cu mod de operare „ACCIDENTUL”. Din cercetările efectuate a rezultat că la data de 29 iulie 2015, bărbatul de 30 ani ar fi contactat telefonic o femeie de 42 ani, rezidentă în Germania, iar prin atribuirea de calităţi oficiale a indus-o în eroare, sub pretextul că tatăl acesteia suferise un grav accident rutier, determinând-o să trimită suma de 4850 Euro printr-un sistem electronic de plată. De asemenea, la data de 11 august 2015 același bărbat de 30 ani, ar fi contactat o femeie care se afla în Italia, aflând acest lucru de la tatăl acesteia, și inducând-o în eroare sub pretextul că soţul său a provocat un accident rutier și pentru a scăpa de rigorile legii ar fi nevoie de suma de 2400 euro, a determinat-o să trimită suma de bani printr-un sistem electornic de plată. La data de 14 martie a.c., sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Bacău s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de bărbatul în cauză, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de înşelăciune, iar la data de 22 martie a.c., bărbatul de 30 ani a fost reţinut pe o perioadă de 24 ore, urmând să fie prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Bacău cu propunere de arestare preventivă. 9 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.