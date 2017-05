Magazin

Sci & Tech Mesaj – capcana pentru utilizatorii WhatsApp de Desteptarea - Un mesaj fals trimis utilizatorilor aplicației WhatsApp îi informa pe aceștia ca fiecare mesaj trimis prin intermediul acesteia va fi taxat cu câte 1 cent dar dacă userii își actualizează profilul vor beneficia, în continuare, de gratuitate. Centrul Național de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică (CERT-RO) atenționează utilizatorii serviciului de mesagerie WhatsApp asupra unei campanii de phishing din partea atacatorilor cibernetici. „Utilizatorii serviciului de mesagerie WhatsApp sunt vizați de o campanie de phishing. Atacatorii încearcă să obțină credențialele lor printr-o metodă de 'validare' a datelor. Mai precis, victima primește un mesaj prin care i se cere 'verificarea' datelor contului, pentru a putea beneficia în continuare de gratuitatea serviciului. Echipa CERT-RO recomandă ignorarea unor asemenea mesaje și în special evitarea accesării link-urilor pe care le conține!", atrag atenția specialiștii CERT-RO. Se recomandă ignorarea unor asemenea mesaje și în special evitarea accesării link-urilor pe care le conține! Utilizatorii care au accesat link-ul primit prin intermediul mesajului sunt redirecționați, în cele din urmă, către un site unde se pot abona la un serviciu care, așa cum se anunță pe acel site, „oferă acces nelimitat la un portal de wallpapere, emoticoane și multe alte conținuturi distractive pentru mobil". În cazul în care ați contractat acest serviciu și acum doriți să vă dezabonați, urmați instrucțiunile afișate în partea de jos a primei fotografii. Whatsapp este un serviciu GRATUIT și nu condiționează continuitatea furnizării sale de plata unei anumite sume de bani ori validarea datelor!

