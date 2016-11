Educatie Melci şi scoici, la „Antipa” de Bacău de Ioan Danila - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter

Zilele acestea, la Colegiul „Grigore Antipa” s-a derulat activitatea cea mai importantă din cadrul Proiectului județean „Unitate şi diversitate sub un singur nume – Grigore Antipa”: susținerea și premierea lucrărilor elevilor participanți la concursul din cadrul Proiectului inițiat și coordonat de profesoara Teodora Stanciu, de la Catedra de protecția mediului. Tema ediţiei 2016, a treia, a fost Melci și scoici – magia apelor, iar ţintele au fost diseminarea informaţiei din domeniul ecologiei şi biologiei, iniţierea şi crearea de noi parteneriate educaţionale şi de cercetare între unităţile de învăţământ participante din localitate şi judeţ şi nu în ultimul rând, stimularea lucrului în echipă. Parteneri în proiect: Complexul Muzeal de Știinţe ale Naturii „Ion Borcea“ Bacău (biolog Anca Tudor și muzeograf Florin-Cătălin Tofan), Agenția pentru Protecția Mediului Bacău (prin Maria Ionos), Uniunea Artiștilor Plastici, filiala Bacău (prin Aurel Stanciu) şi S.C. Altamira (prin Iulia Ciobanu). Elevii au putut participa la mai multe secțiuni: desene, machete, prezentări PPT, poezii, referate, precum şi la două secțiuni noi: colecții de scoici și preparate culinare. Numărul mare de participanți – 350 – dovedește că tema a fost frumoasă şi atractivă, deşi această mare lecție a combinat mai multe puncte de vedere: biologic, ecologic, artistic, muzeografic, literar, gastronomic. Cireașa de pe tort a fost reprezentată de preparatele culinare din scoici, realizate de elevi sub îndrumarea profesoarelor Cristina Taraș, Mioara Bejan, Monica Budău, Carmen Măgirescu, de la Colegiul „Grigore Antipa”, Mihaela Bucă, de la Colegiul Tehnic „Gh. Asachi” Onești și de Andreea-Maria Cârlan, de la Școala Gimnazială Cleja. 0 SHARES Share Tweet