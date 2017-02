Economie Mediul de afaceri şi instituţiile, invitate să „guste” din fondurile europene de Florentin Radu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Zeci de oameni de afaceri, primari şi reprezentanţi ai unor instituţii din Bacău s-au arătat interesaţi de evenimentul organizat, weekendul trecut, la Centrul de Afaceri și Expoziții „Mircea Cancicov”, de Camera de Comerț Olanda – România (Netherlands Romanian Chamber oh Commerce – NRCC), în parteneriat cu Primăria Municipiului Bacău și Asociația „Betania”. Evenimentul s-a înscris în linia adoptată de NRCC, de susţinere şi promovare a comunităţii de afaceri română şi olandeză, aducând în atenţia participanţilor noutăţi şi detalii privind fondurile europene. „Am mai spus-o: Bacăul este un oraş deschis, unde îmi doresc să faceţi cât mai mult bisnis, un oraş pe care să-l percepeţi ca acasă.(…) Va fi, cât de curând, o infuzie de capital din partea autorităţii locale către mediul privat, pentru că îmi doresc să construiţi cât mai mult. Sunt proiecte care vi se adresează dumneavoastră, va trebui doar să intraţi în interacţiune cu municipalitatea şi să consumaţi cât mai repede fondurile pe care vi le vom pune la dispoziţie. Pentru că avem foarte mult de făcut în acest oraş, de la construcţii, spitale, drumuri, troturare, conducte etc”, a transmis, în deschidere, Cosmin Necula, primarul municipiului Bacău, prezent la întâlnire. A urmat Bas van Hese, preşedintele Camerei de Comerţ Olanda – România, care le-a mulţumit reprezentanţilor administraţiei locale pentru efortul de a se implica în coorganizarea evenimentului. „În urmă cu doi ani, Camera de Comerț Olanda – România avea 19 membri, iar acum sunt 118 membri. Firme româneşti, firme olandeze, cu toţii lucrăm împreună, ne împărtăşim unul altuia din experienţe, ceea ce vom face şi aici, în Bacău”, a declarat preşedintele Camerei de Comerţ Olanda – România, Bas van Hese. În prima parte a întâlnirii, Irina Zugravu, managing partner VAPRO România, Mmembru în Board-ul NRCC și coordonator Task Force Agricultură NRCC) le-a vorbit participanţilor despre trei dintre finanţările europene disponibile în prezent, respectiv Programul Operațional Capital Uman (POCU), Programul Operațional Competitivitate (POC) şi Programul Operațional Regional (POR). „Sunt foarte mulţi bani când vorbim despre fonduri europene: peste 30 de miliarde de euro. Vestea bună este că Regiunea Nord-Est, aproape de fiecare dată, are bugetul cel mai mare alocat. Toate aceste fonduri pot fi accesate de orice IMM, orice comopanie mare, indiferent de capitalul social – străin sau românesc, important este să fie înregistrată în România. În plus, în strategia naţională de competitivitate elaborată în România, s-au identificat 10 sectoare prioritare, cu valoare adăugată, punctate mai bine la anumite linii de finanţare, cum ar fi turism, textile-pielărie, lemn -mobilă, industrii creative, industria auto, IT&C, procesare alimente-băuturi, sănătate, energie, bioeconomie- agricultură, silvicultură etc”, a subliniat Irina Zugravu. Apoi, într-o expunere facilă tuturor, aceasta le-a arătat celor prezenţi exemple de proiecte finanţate prin POCU (de la cele destinate angajării de personal – subvenţii salariale şi prime de mobilitate pentru tineri de 16-24 de ani -, la proiecte de trainin şi coaching, internship în companii pentru elevi şi studenţi ori recalificare pentru cei disponibilizaţi etc., detaliind şi tipurile de cheltuieli eligibile (training, transport, cazare, diurnă traineri ori salarii angajaţi pe perioada participării la cursuri etc.). „Aşadar, POCU este un Program foarte mare, cu peste 5 miliarde de euro, acoperind toată zona educaţională, dar şi socială, de la formare -ocupare, de la problemele specifice copiilor din şcoală până la universitate şi …la pensionari. De exemplu, companiile care angajează personal din anumite categorii vulnerabile sunt subvenţionate cu 200-300 de euro pe lună, timp de minim 12 luni şi maximum 36 de luni”, a mai arătat Irina Zugravu. Spre finalul expunerii, aceasta a mai vorbit despre regulile generale pe care solicitanţii de fonduri europene vor trebui să le respecte, oferind şi câteva sfaturi şi mici detalii de finesse menite de absolută utilitate. La rândul său, Ionuț Țața, managing partner la Iceberg Consulting, companie membră a NRCC, a vorbit despre incubatoarele de afaceri (ce şi cu cât se finanţează, cine sunt beneficiarii etc), oferind ca bun exemplu Centrul de Afaceri, Transfer Tehnologic şi Incubator de Afaceri (CATTIA) Braşov, precum şi despre prea puţin cunoscutele clustere de inovare, amintind de succesele purtate de comunităţile din Elveţia, Nurenberg – Germania, şi Kobe – Japonia. Spre final, Ionuţ Ţaţa a oferit detalii despre finaţările pe care le pot primi UAT-urile, instituţiile subordnate, autorităţile centrale etc pe linia eficientizării energetice a clădirilor publice, a iluminatului public, cel mai bun exemplu fiind oferit de iluminatul public din Braşov. Finalul evenimentului a fost rezervat schimburilor de idei şi impresii între participanţi. „Noi deja suntem antrenaţi în anumite proiecte pe POR 2 şi acum vrem să vedem dacă sunt şi alte oportunităţi pe domeniul nostru de activitate, pentru dezvoltare, în principiu”

– Gigi Farcaş, acţionar SC Barleta „Cunosc seriozitatea oamenilor olandezi, de asta am şi venit aici. Eu, de altfel, am şi făcut bisnisuri cu ei. Sunt oameni serioşi. Olanda este, dacă nu mă înşel, a treia ţară în privinţa investiţiilor străine de la noi. Iar, dacă există o Cameră de Comerţ Româno-Olandeză, este clar că trebuie să o luăm în seamă. Cert este că domeniul fondurilor europene este foarte stufos. Lucrurile nu sunt deloc uşoare, mai ales dacă nu ai o activitate conexă care să te poată susţine. Deci, să nu credem că, peste noapte, o să apară şi banii”

