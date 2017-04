Medicul Anghelus opereaza la standarde franceze in Spitalul Judetean

Timp de trei zile, in Spitalul Judetean de Urgenta Bacau s-a aflat dr. Patrice Brun, de la Spitalul Sens din Franta, venit la invitatia medicului Alexandru Anghelus. Impreuna cu acesta, specialistul francez a efectuat mai multe operatii din patologia urologica. Colaborarea intre cei doi doctori este mai veche, de pe vremea când dr.Anghelus si-a facut stagiatura in Franta.

In aceste zile, in Spitalul Judetean de Urgenta Bacau s-a aflat un renumit medic francez, specialist in urologie. Este vorba despre dr. Patrice Brun, de la Spitalul Sens din Franta, care a venit pentru prima data la noi in Bacau la invitatia medicului sef al sectiei de Urologie, dr. Alexandru Anghelus. „Pentru ca, in timp, sectia a fost dotata cu aparate ce ne permit sa abordam toata patologia de pe aceasta specialitate, am avut onoarea sa lucrez acum, la noi in spital, cu medicul Patrice Brun. Timp de trei zile, am operat impreuna trei cazuri complexe, respectiv doua prostatectomii radicale – pe adenocarcinom de prostata, in premiera pe tara, prin procedura anesteziei peridurale, si o cistectomie pe cancer de vezica. Sunt operatii foarte grele, complexe, care nu se realizau pâna acum 10 ani in România si care de acum pot fi efectuate cu succes si in Spitalul Judetean din Bacau, cu aparatura comparabila ca cea din marile centre universitare”, a explicat dr. Alexandru Anghelus.

Sectie moderna

Sectia de Urologie a spitalului, care de jumatate de an a fost mutata la etajul III in locul Chirurgiei pediatrice, a fost renovata integral si adusa la standarde europene. Aici sunt 30 de paturi (toate mobile, ce permit transportul usor al pacientului pe sectie), sala de tratamente, saloane de 3-4 paturi, toate dotate cu cabine de dus, rezerve de 1-2 paturi cu grupuri sanitare, ecografe performante, aparate de oxigen si tot ce este necesar pentru un act medical complet. Intreaga investitie se ridica la peste 1 milion de lei, pe partea de amenajare (bani de la Consiliul Judetean) si de peste 200.000 de euro, pe partea de dotare (bani din fondurile proprii ale spitalului). Numai de la inceputul acestui an, in sectie au fost tratati 700 de pacienti. Dintre acestia, 90 la suta au fost si operati.

„Nu e o sectie de lux, ci o sectie normala, asa cum trebuie sa existe in orice spital. Important este ca acum avem tot ce ne trebuie pentru a trata toata patologia existenta, pentru a realiza proceduri multiple pe calculii renali, a face rezectii bipolare, a interveni pe cazuri complexe.” medic sef al sectiei de Urologie, dr. Alexandru Anghelus

„Sunt placut impresionat de dotarile sectiei de Urologie si a salilor de operatie, toate asemanatoare cu cele din spitalul de lânga Paris, unde lucrez. Si patologia este asemanatoare, doar ca aici pacientii vin in stadii destul de avansate ale bolii, ceea ce necesita tratamente mai compelxe. Felicit intregul management al acestui spital si al acestei sectii, in care am gasit conditii de lucru foarte bune, cu dotari foarte bune, fara probleme de organizare si de asigurare a materialului sanitar.” dr. Patrice Brun

„Sunt operat deja de doua zile. Vin tocmai din Agas. Stiam de boala de vreo patru luni, dar mi-a fost frica de operatie. In ziua in care m-am internat am intrat direct in sala de operatie, iar acum pot deja sa merg. Mi-e foarte bine.” Ion Gherman, pacient diagnosticat cu adenocarcinom de prostata si operat zilele acestea de dr. Anghelus si dr. Brun

„Am fost si eu acum doi ani in vizita la spitalul din Franta, unde l-am cunoscut pe dr. Patrice Brun. Am vazut acolo dotarile necesare, pe mai multe sectii, si ne-am dorit cu totii sa avem si aici in spital astfel de aparate. Ne dorim ca, incet incet, sa reusim sa aducem la standarde foarte bune toate sectiile spitalului, mai ales ca Spitalul Judetean de Urgenta Bacau este pe locul I pe tara ca volum de activitate, la nivel de spital neclinic universitar.” Dan Stoica, manager Spitalul Judetean de Urgenta Bacau