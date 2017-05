Top Story Meci de gală la Moinești de Dan Sion - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Sâmbătă, de la ora 16.00, stadionul moineștean va găzdui un joc demonstrativ între fostele glorii „tricolore” Belodedici, Bumbescu sau Dănuț Lupu și echipa Petrolului Moinești care evolua în Divizia B în anii 1996-’97 Fotbalul moineștean ridică, în sfârșit, privirea din pământ. Și o face organizând un meci numai bun de pus în ramă. Un meci de gală: Legendele României din anii ’80-’90 contra Legendelor Petrolului Moinești din 1996-’97. Din reprezentativa „tricoloră” nu vor lipsi Belodedici, Bumbescu, Bărbulescu, Dănuț Lupu sau Ionel Ganea. Din celălalt vestiar al stadionului moineștean vor ieși jucătorii care au promovat cu Petrolul Moinești în B, în 1996, ajungând în sezonul următor la un pas de prima ligă: de la Moței la Trofin, de la Toma la Giani Florian, de la Chișăreanu la Codrin Mindirigiu. „Partida legendelor”, programată sâmbătă, de la ora 16.00, se înscrie în programul „Moinești -20”, care aniversează cele două decenii scurse de la promovarea petroliștilor în eșalonul secund și îl are ca organizator pe Paul Cotîrleț. Candidat PSD la Primăria Moineștiului, Paul Cotîrleț a evoluat la grupele de juniori ale Petrolului sub comanda antrenorului Giani Florian și își dorește să readucă fotbalului moineștean acolo unde a fost ani de-a rândul. „Prin această partidă mi-am propus să reînviem tradiția fotbalistică moineșteană ce datează din 1948. Totodată, vă garantez că voi contribui la reeditarea performanțelor demult uitate”, a declarat pentru „Deșteptarea”, Paul Cotîrleț. „Pentru orașul Moinești, ca și pentru întreg județul, meciul de sâmbătă reprezintă o onoare, dar și o mare bucurie”, a afirmat jucătorul de ieri și antrenorul de azi, Giani Florian. Moineștenii au intrat deja în febra meciului. Cu atât mai mult cu cât se anunță un stadion plin-ochi. „De-abia aștept să mă reîntâlnesc cu fostul meu coleg de la FCM Bacău, Daniel Iftodi sau să mă duelez din nou cu Dănuț Lupu, adversarul meu direct de la debutul în Divizia A”, a mărturisit mijlocașul moineștean Sorin Trofin, care a rememorat: „Am debutat în A pe 9 noiembrie 1997, într-un meci Rapid- FCM Bacău jucat pe Giulești. Deși venisem la FCM cu doar trei zile în urmă, din B, de la Petrolul Moinești și în ciuda faptului ca a trebuit să-i fac marcaj lui Lupu, am luat cea mai mare notă în Pro Sport”. Actual antrenor al CSM-ului Moinești, ocupanta locului 9 în clasamentul Ligii a IV-a, Sorin Trofin își va face…încălzirea pentru „Partida Legendelor” susținând, în dimineața zilei de sâmbătă, un meci de campionat la Târgu-Ocna: „Când știi că îi vei avea din nou în față pe Belodedici sau Vlădoiu, uiți repede de oboseală”, a spus Trofin. „Aplaud această inițiativă și sper ca ea să aibă un impact major asupra publicului moineștean. Vorbim despre un oraș care iubește fotbalul și care, dacă va exista susținerea necesară, va putea conta din nou pe o echipă în eșaloanele superioare”, a declarat fostul antrenor al Petrolului Moinești, Ghiță Poenaru. Până la revenirea în eșaloanele superioare, Moineștiul se bucură, sâmbătă, de un meci de gală. Un meci pe care iubitorii fotbalului din județ nu au voie să-l rateze. Lotul Legendelor României: Daniel Gherasim (fost portar la Steaua; șase titluri naționale câștigate), Adrian Bumbescu (câștigător al Cupei Campionilor Europeni cu Steaua), Ilie Bărbulescu (câștigător al Cupei Campionilor), Miodrag Belodedici (dublu câștigător al Cupei Campionilor, cu Steaua Roșie Belgrad), Daniel Iftodi (372 de prezențe în prima ligă și patru campionate câștigate), Daniel Oprița (dublu câștigător al Ligii I, 6 prezențe și un gol în echipa națională), Mihai Majearu (câștigător al Cupei Campionilor), Ionel Ganea (golgheter al Ligii I, fost internațional), Dănuț Lupu (fost campion al României și Greciei, component al lotului național prezent la Campionatul Mondial Italia ’90), Jean Vlădoiu (golgheter al Ligii I în 1996, component al lotului național prezent la Campionatul Mondial ’94), Marian Savu (golgheter al Ligii I în 2006, component al lotului național la Campionatul Mondial ’94), Eugen Trică (nouă trofee câștigate în Bulgaria și România, patru meciuri la echipa națională). Lotul Legendelor Petrolului Moinești: Dan Moței, Lucian Toma, Adrian Moldoveanu, Marius Jipa, Sorin Trofin, Gelu Colbu, Vasile Țoc, Claudiu Bucurel, Narcis Cernat, Cristi Apachiței, Codrin Mindirigiu, Bogdan Buhuș, Florin Mocanu, Giani Florian. Staff-ul tehnic: Nicolae Vătafu- director tehnic, Gheorghe Poenaru- antrenor principal, Nelu Hîrlea și Adăscăliț€i- antrenori secunzi. 0 SHARES Share Tweet

