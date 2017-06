Social Măsuri de ordine la Raliul Moldovei de Comunicat de presa - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Gruparea de Jandarmi Mobilă Bacău va asigura măsurile specifice de ordine şi siguranţă publică cu ocazia desfăşurării competiţiei RALIUL MOLDOVEI – BACĂU. În perioada 16 – 17 iunie a.c., peste 100 de jandarmi, poliţişti şi personal pentru situaţii de urgenţă vor acţiona, în sistem integrat, pentru asigurarea măsurilor specifice de ordine publică pe raza judeţului Bacău, cu ocazia desfăşurării competiţiei „ RALIUL MOLDOVEI – BACĂU ” etapa a VII- a . Structurile implicate vor acţiona în scopul asigurării unui climat de ordine şi siguranţă publică adecvat, specific unui astfel de eveniment, pentru buna desfăşurare a manifestărilor, prevenirea şi combaterea oricăror fapte care pot duce la tulburarea ordinii publice, depistarea, identificarea şi dispunerea măsurilor legale împotriva celor care comit fapte antisociale. Pentru desfăşurarea în condiţii optime a competiţiei Jandarmeria recomandă spectatorilor să respecte măsurile stabilite de organizatori şi forţele de ordine, să nu intre în locurile interzise pentru public sau pe traseul de concurs pe timpul desfăşurării probei, să respecte marcajele de atenţionare de pe trasee, să nu staţioneze niciodată în exteriorul virajelor; să acorde o atenţie deosebită copiilor şi bunurilor personale. Cetăţenii pot solicita ori de câte ori este nevoie sprijinul forţelor de ordine publică, fie adresându-se direct acestora, fie prin apelarea numărul unic pentru apeluri de urgenţă 112. 7 SHARES Share Tweet

