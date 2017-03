Social Mărțișoare de la prichindei de Desteptarea - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Numai mâine nu-i poimâine și, pentru că primăvara cea mult iubită și îndelung așteptată este aproape, prichindeii Școlii Gimnaziale „Alexandru cel Bun”, preșcolarii, au pregătit Târgul de mărțișoare din cadrul proiectului educațional „Atelierul cu zâmbete „, ediția I, activitate în care s-au implicat, cu mic cu mare, copiii, cadrele didactice ale unității și părinții. Inițiatoarele proiectului sunt educatoarele Sandu Simona și Tataru Cristina. Obiective proiectului sunt dezvoltarea socio-emotională a preșcolarilor , a empatiei și valorizarea tradițiilor în ceea ce privește ziua de 1 martie și a mărțișorului ca simbol al iubirii și al dăruirii. Proiectul s-a finalizat pe 28.02 printr-o expoziție-concurs. Cu bucurie și entuziasm au participat la eveniment mulți invitați care au vizitat expoziția de mărtișoare realizate cu mult drag de preșcolari. 0 SHARES Share Tweet

