Marșul pentru viaţă, sâmbătă, 25 martie 2017 de Desteptarea - Marșul pentru viață este la a VII-a ediție națională. Tema „Ajută mama și copilul! Ei depind de tine" oferă posibilitatea dezbaterii necesității, posibilității și eficienței sprijinirii femeilor aflate în criză de sarcină. La nivel național, aceste manifestări nu au un organizator unic. În fiecare oraș sau localitate există organizatori locali independenți, care reprezintă diferite organizații și instituții locale.

În Bacău, "Marşul pentru viaţă 2017" este organizat sâmbătă, 25 martie 2017, la iniţiativa asociaţiilor pro-viaţă şi este susţinut de Arhiepiscopia Romanului şi Bacăului și Decanatul Romano-Catolic. Credincioşii, alături de preoţii parohiilor băcăuane, vor putea participa la Marşul pentru viaţă, alăturându-se celorlalţi manifestanţi, pe următorul traseu: ora 16.00 – Biserica „Sf. Cruce" (la intrarea în oraș dinspre București); 16.30 – Biserica „Sf. Dumitru", Narcisa; 17.15 – parcarea de la Stadion; 17.30 – Piaţa Tricolorului (Casa de cultură); 17.50 – Catedrala „Înălţarea Domnului". Pe site-ul www.marsulpentruviata.ro sunt enunțate câteva aspecte care motivează tema aleasă pentru acest an. „România ocupă locul al doilea în lume în statistica numărului de avorturi raportat la populația actuală (Rusia este pe locul întâi): 22.743.390 de avorturi legale, chirurgicale, doar în spitalele de stat, în perioada 1958–iunie 2016, față de o populație de 19.760.000 de persoane la 1 ianuarie 2016. În condițiile în care civilizația tradițională și spiritualitatea românească nu au valorizat avortul, numărul uriaș de avorturi este cauzat de ignorarea problematicii crizei de sarcină și de existența unei mentalități publice pro-avort, ambele cu rădăcini în perioada și în ideologia comunistă." Luna pentru viață și Marșul pentru viață sunt apolitice și neconfesionale, dar sunt deschise participării tuturor confesiunilor religioase și formațiunilor politice. Prin Marșul pentru viață nu se promovează interzicerea legală a avortului și nici un fel de violență împotriva femeii, ci conștientizarea societății și sprijinirea femeii pentru a naște viața pe care o poartă în ea.

