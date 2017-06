Cultura Maria Șalaru și Festivalul „Bobocel de la Bacău”, la ceas aniversar de Florin Stefanescu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Iubitorii cântecului popular românesc au parte de o nouă surpriză plăcută oferită de cunoscuta și îndrăgita interpretă Maria Șalaru. Astfel, în zilele de marți, 4 iulie, și miercuri, 5 iulie, Asociația Culturală „Floricica”, condusă de Maria Șalaru, organizează, împreună cu Primăria Municipiului Bacău și în colaborare cu Școala Populară de Arte și Meserii, a XV-a ediție a Festivalului Național „Bobocel de la Bacău”, concurs de interpretare vocală a cântecului popular românesc. Evenimentul va avea loc pe scena Teatrului de Vară „Radu Beligan”, va fi prezentat de actorul Radu Bogdan Ghelu și va fi înregistrat pentru o difuzare ulterioară de către Etno Tv. În concursul propriu-zis, care se va desfășura marți, 4 iulie, de la ora 19.00, vor participa 26 de concurenți din Alba, Botoșani, Bihor, Bacău, Gorj, Galați, Iași, Neamț, Sălaj, Tulcea și Vaslui, care vor concura pe trei categorii de vârstă: 10-12 ani; 12-16 ani; 16-18 ani. Concurenții vor interpreta un cântec de factură lirică, doină, acapela și un cântec acompaniat de orchestra Cristian Năstase. Cea de-a doua zi a festivalului va fi rezervată festivităților de premiere, în Gala Laureaților susținând recitaluri Anton Achiței, Maria Șalaru, Constantin Bahrin, Lucica Păltineanu, Ion Drăgan, Leontina Farcaș, Ștefan Deaconița, Claudia Martinica, Cristinel Iordăchioaia, Maria Costioaia, Pamfil Roată, grupurile „Boboceii” din Bacău, „Muguri de Stejar” și „Gospodinele” din Deleni – Iași. Intrarea publicului la Festivalul „Bobocel de la Bacău” este gratuită. „Această perioadă este foarte importantă pentru mine pentru că împlinesc 60 de ani de viață, 40 de ani de carieră artistică, 35 de ani de carieră didactică, iar cel mai mic «copil» al meu, «Bobocelul», face 15 ani. Este un moment unic iar la ceas aniversar vreau să le mulțumesc tuturor celor care m-au susținut în toate realizările mele.”

Maria Șalaru Juriul festivalului este format din: Eugenia Florea – etnofolclorist și realizatoare de emisiuni folclorice la Radio România, Roxana Gibescu – Casa de Discuri Electrecord, Maria Tănase Marin – interpretă de muzică populară și realizatoare de emisiuni la TVR, Daniela Bîrzu – profesor la Colegiul Național de Artă „George Apostu" Bacău, Marinela Potârniche – inspector școlar secțiunea Arte la Inspectoratul Școlar Județean Bacău și Constantin Bahrin – realizator emisiuni la Radio Iași și TV Apolonia.

