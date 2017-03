Cultura Mari Bucur expune la Galeriile Frunzetti de Gheorghe Baltatescu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter În organizarea Filialei Bacău a Uniunii Artiştilor Plastici vineri, 4 martie, ora 17.00, la Galeriile Frunzetti (etaj), va avea loc vernisajul expoziţiei de pictură semnată de artistul plastic Mari Bucur. Absolventă, în 2000, a Facultăţii de Arte Decorative şi Design de la Universitatea Naţională de Arte din Bucureşti, Mari Bucur participă încă din 2001 la majoritatea expoziţiilor pe care le-a organizat filiala din Bacău a Uniunii Artiştilor Plastici. “Chipuri” a fost prima personală deschisă la Complexul Muzeal ”Iulian Antonescu”, în 2003, urmată de “Simţiri”, în 2008, la aceeaşi galerie. În 2008, la Saloanele Moldovei, a primit Premiul Primăriei Chişinău. În 2012, “Square”, o nouă personală a fost deschisă la Galeria Nouă. Este membră a UAP din 2009. Expoziţia va fi prezentată publicului de artistul plastic Vasile Crăiţă Mândră şi criticul de artă Iulian Bucur. 0 SHARES Share Tweet

