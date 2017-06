Locuitorii din Colonești au sărbătorit pe 29 iunie, de ziua Sfinților Apostoli Petru și Pavel, Ziua Comunei. Ca și în anii trecuți, manifestările au fost organizate de Primărie și Consiliul Local. „Aflată la ediția a IX-a și având în vedere buna colaborare pe care comunitatea coloneșteană o are cu UNICEF România prin derularea mai multor programe sociale, ținând cont și de tradiție, căci fiecare ediție a fost dedicată unui eveniment, anul acesta sărbătoarea a avut ca temă «Copilul și familia»”, arată Valentin Iancu Mîrzac, primarul comunei. La sărbătoare au fost prezenți Margareta Clipa, frații Ion și Veaceslav Bînzari din Republica Moldova, Ansamblul „Gospodarii Văii Asăului”, alături de artiști locali foarte iubiți ca Mădălina Petrache, Mihaela Iordache, Andreea și Ayda Diaconu.

„Ne mândrim cu talentul copiilor care alcătuiesc ansamblul local «Țărăncuța», condus de profesorul Ion Nicuță de la Școala Gimnazială «Smaranda Apostoleanu» Colonești, care au încântat publicul atât în țară, la Gala UNICEF și alte festivaluri, cât și în Franța. Prin urmare, era firesc ca acest ansamblu să fie unul dintre numerele forte ale spectacolului prezentat în parcul Primăriei, alături de nume consacrate ale folclorului românesc, afirmă Valentin Mîrzac. Organizarea evenimentului a fost completată de un bâlci cu produse tradiționale, dar și de înmânarea titlului de «Cetățean de onoare» voleibalistei Georgiana Faleș, câștigătoare a Cupei Europene CHALLENGE CUP 2016 cu echipa CSM București."

