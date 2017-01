Editorial Marea industrie a…fumului de Florentin Radu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Nu-ți trebuie să ai multă școală ca să-ți dai seama că în asigurări se învârt enorm de mulți bani. Mai ales când vorbim despre cele obligatorii auto. Dincolo de credința tot mai accentuată în rândul românilor că asigurările sunt acea „industrie a fumului” (clienții fiind invitați să plătească bani pe ceva ce nu pot atinge niciodată), băieții deștepți (mai ales cei de-afară) au simțit că și în acest domeniu e rost de făcut parale…nefăcând nimic. După o perioadă de vreo zece ani, de aparentă acalmie în piața asigurărilor, timp în care am vândut bătrânul ADAS (străinilor, normal, că noi aveam guturai dacă îl privatizam), le-a fost permis accesul la masa bogaților și românilor cu puțin zvâc și ceva mălai în sarsana. Numai că abia au dat băieții noștri de gustul banilor și, poc!, i-au liniștit „meseriașii” care supraveghează piața, trimițându-i, unul câte unul, în groapa falimentului. Sigur că nici asigurătorii noștri n-au fost ușă de biserică, dar asta-i altă poveste. Or, spilcuiții ăștia de afară normal că au simțit oportunitatea și au trecut la atac. Acum, și piața asta, a asigurărilor (ca și restul economiei) a cam fost acaparată de străini, mult prea puternici și cu o istorie în spate de mai bine de un secol, dar și cu largul concusr alor noștri sus puși. În fine, până se va naște un român adevărat care să nu plece capul la galbenii străinilor, noi, toți, vom plăti aroganțele lor, cu vârf și îndesat, că și așa, în toată istoria noastră cam asta am tot făcut. Fără a fi neapărat novice, să zicem ctotuși că speranțe de mai bine ar mai fi, însă, numai dacă cel care ne-a promis că nu vom mai mânca roșii-plastic de la turci și de la olandezi se va și ține de cuvânt. Și va curăța inclusiv sistemul. Cu totul. Altfel, „vorbim discuții” mai departe. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.