Cu ocazia omagierii a 100 de ani de la bataliile din anul 1917 din Primul Razboi Mondial, va avea loc "Maratonul Recunostintei", intre localitatile Targu Ocna – Oituz, judetul Bacau, in data de 17 august. Competitia este organizata de catre Clubul Sportiv Eco Alpin Bucuresti in parteneriat cu Institutia Prefectului Bacau, Consiliul Judetean Bacau si Directia pentru Sport si Tineret Bacau. Acest maraton este inclus in ciclul de maratoane istorice "Din dragoste pentru Romania si istoria ei", organizate de maratonistii din Romania in perioada 2011-2017, cu implicarea directa a institutiilor prefectului, consiliilor judetene si a autoritatilor locale de pe traseu. Maratonul "Recunostintei", alaturi de Maratoanele "Pe aici nu se trece" si Maratonul Reintregirii Neamului Romanesc, se inscrie in randul competitiilor sportive organizate in memoria militarilor Armatei Romane care au luptat in Primul Razboi Mondial.

