CSM Târgoviște sau Știința Bacău? Cine va fi a doua finalistă a Cupei României ediția 2016-2017? Răspunsul îl vom afla în această seară, dupa disputarea semifinalei retur de la Târgoviște. În prima manșă, desfășurată în urmă cu două săptămâni, Bacău, Știința s-a impus cu 3-1 la capătul unei evoluții de senzație. Pentru a accede în finală, studentele au la îndemână mai multe variante. Prima vizează o nouă victorie. Indiferent de scor. A doua variantă ar fi o înfrângere, cu obligația ca aceasta să se producă la scor de tie-break. În fine, chiar dacă ar pierde returul cu 3-0 sau 3-1, Știința nu va spune automat „adio” finalei, deoarece în acest caz, calificarea se va decide la „setul de aur”, care ar urma să se dispute imediat, în continuarea partidei de la Târgoviște. „Ne dorim foarte mult să ne calificăm, indiferent în ce condiții. Că vom câștiga și manșa retur, că vom pierde cu 3-0 și vom lua apoi «setul de aur», are mai puțină importanță. Totul este să ajungem în finală”, a declarat antrenorul Științei, Florin Grapă, care a adăugat: „Este clar că vom avea parte de un joc foarte dificil. Târgoviște va fi altă echipă decât în tur, însă eu cred cu tărie că dacă vom da dovadă de ambiție și vom reuși să facem un meci bun, ne vom atinge obiectivul”. Tehnicianul Științei a întărit ideea că echipa sa ar fi avut nevoie de un adversar mai puternic în ultima etapă de campionat, pentru a fi în priză în perspectiva returului de Cupă: „Meciul cu Galațiul nu ne-a pus probleme- nici nu ar fi avut cum- iar asta nu cade tocmai bine. Sincer, chiar dacă aș fi fost nevoit să pierd, mi-aș fi dorit un joc mult mai tare înaintea returului de la Târgoviște”. Spre deosebire de Știința, CSM Târgoviște s-a confruntat săptămâna trecută cu una din forțele Cupei CEV: gruparea ucraineană Khimik Yuzhny. Dâmbovițencele au ratat calificarea în „optimile” Cupei Cev, pierzând returul cu Khimik la același scor ca și manșa tur: 2-3. La revenirea din Ucraina, Collar, Sobo și compania și-au amânat jocul de campionat cu Penicilina Iași, din deplasare, pentru a evita un efort fizic suplimentar. Băcăuancele au plecat spre Târgoviște ieri, în jurul orei 11.00, cu întreg efectivul de jucătoare. În acest sezon, din două partide susținute contra dâmbovițencelor, echipa lui Rogojinaru și Cazacu a obținut tot atâtea victorii. Și cum nu există doi fără trei… Sală frigider! Știința va avea un adversar în plus la returul din această seară: temperatura foarte scăzută care domnește în sala din Târgoviste. „Suntem puși în gardă din acest punct de vedere; m-a avertizat inclusiv antrenorul celor de la Târgoviște. Sala e cumplită. E frig, foarte frig, aspect care va constitui un inconvenient pentru noi, mai ales ca adversarele noastre sunt obișnuite cu acest climat rece”, a punctat antrenorul băcăuancelor, Florin Grapă. Sipic are febră Sâmbătă, la meciul de campionat câștigat cu 3-0 contra penultimei clasate CSU Galați, la Știința a debutat și centrul croat de 26 de ani Lorena Sipic. Autoarea unei evoluții satisfăcătoare, Sipic are șanse reduse de a evolua la Târgoviște, chiar dacă a făcut deplasarea pentru returul semifinalei de Cupă. „Lorena Sipic are febră. Rămâne de văzut dacă vom putea conta pe ea miercuri. Cert este, însă, faptul că ne va fi de ajutor în această parte a sezonului, în special după a doua jumătate a lunii februarie”, a declarat Florin Grapă. Luni, se revăd în campionat La cinci zile de la meciul de Cupă, CSM Târgoviște și Știința se vor afla din nou față în față. De data aceasta, în campionat. Luni, 6 februarie, de la ora 18.00 (în direct pe Digisport), cele două formații se vor reîntâlni la Târgoviște, pentru jocul din epilogul etapei a 16-a a Diviziei A1. Știința ocupă locul 2, având 37 de puncte, cu patru în plus față de gruparea antrenată de Dragan Nesci, care are, în schimb, un meci în minus. 0 SHARES Share Tweet

