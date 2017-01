Timp de două zile, locuitorii comunei Măgirești și oaspeții lor s-au bucurat de un eveniment memorabil organizat de Primărie, în parteneriat cu Asociația „Feed Back” din Iași și Fundația Culturală „Urmașii răzeșilor găzari de pe Valea Tazlăului Sărat” din Prăjești – Măgirești. La manifestările desfășurate pe 17 și 18 ianuarie au participat elevi și profesori ai Colegiului Național „Mihai Eminescu” din Bacău, oficiali și intelectuali de pe Valea Tazlăului Sărat. Oaspete de onoare a fost actorul Dorel Vișan, prezent în Sala de Festivități Culturale din Măgirești, unde, în fața unui public atent și sensibil, a susținut recitalul „Eminescu, între geniu, om și sfânt”. Miercuri, 18 ianuarie, începând de la ora 11, în muzeul găzarilor a avut loc manifestarea „Personalități ale culturii române în dialoguri cu urmașii răzeșilor găzari din Prăjești, comuna Măgirești”. Au răspuns invitației organizatorilor Viorel Ilie, senator, Tudorița Lungu, deputat, Sorin Ailenei, subprefectul județului, Viorica Marcu și Dragoș Luchian, foști parlamentari de Bacău, Claudiu Năstasă, ex-vicepreședinte al Consiliului Județean, Valentin Vieru, primarul interimar al municipiului Moinești, Sebastian Alexandrescu, primarul comunei Solonț, Gheorghe Iscu, viceprimarul din Poduri, Iullian Pintilie, director adjunct în cadrul Serviciului Public Județean pentru Promovarea Turismului, membrii fundației „Urmașii răzeșilor găzari de pe Valea Tazlăului Sărat” din Prăjești, preoți, medici, profesori, consilieri locali și judeteni, petroliști și alți locuitori iubitori de cultură. 92 SHARES Share Tweet

