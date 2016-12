Magia sarbatorilor a poposit in Bacau

Piata Tricolorului a fost, luni seara, locul unde bacauanii s-au reintors in copilarie. Un fior de magie a strabatut suflete de bunici, de parinti si mai ales de copii. A fost mai multa lume ca niciodata la primirea Mosului, care a venit sa ne bucure pe toti, indiferent de vârsta. Iar ca sa il intâmpine cum se cuvine, bacauanii au pregatit un brad superb, impodobit feeric, alaturi de alte si alte ornamente presarate prin toata Piata si prin tot orasul. Un copilas a fost maestrul de ceremonii, pe care primarul Cosmin Necula l-a ridicat in brate si l-a ajutat sa apese pe butonul care a aprins luminile de sarbatori, in uralele publicului. Din multime nu au lipsit nici câtiva bebelusi tinuti cu grija in brate de mamele lor, infofoliti precum niste sarmalute. „Cred ca sunt cele mai frumoase momente din an, momente in care ne simtim mai bine, sarbatorile in care suntem impreuna si incercam sa facem aceste sarbatori cât mai luminoase pentru toti bacauanii”, a spus primarul Cosmin Necula. Bradul este, intr-adevar, mai frumos ca niciodata, iar atmosfera a fost cu adevarat de sarbatoare, o veselie sincera si tonica, de care uneori ducem lipsa. Primarul Cosmin Necula, insotit pe scena de cei doi viceprimari, l-a delegat pe Mos Craciun sa faca daruri tuturor copiilor, ceea ce ar fi bine sa se intâmple inclusiv prin bunavointa celor care au mai mult si pot darui si celorlalti, fiindca asa este spiritul sarbatorilor. Spectacolul a fost intregit sublim de un concert sustinut de elevi de la Palatul Copiilor, dupa care a urmat recitalul artistului Pepe, indelung aplaudat de un public dezghetat de dans. Piata Tricolorului gazduieste si Târgul de Craciun, unde in casutele de lemn se gasesc de toate pentru toti, de la porumb fiert, acadele, kurtos, cascaval afumat, haine de blana, pâna la palinca sau vodca. Cea mai mare coada a fost insa la cazanul cu vin fiert, de cinci lei paharul, preparat cu mere, portocale, scortisara si zahar. 1 of 14 In Piata Catedralei s-a inaugurat si patinoarul care va fi functional toata iarna, gratuit, unde se gasesc si patine de inchiriar, tot gratuit. Si sa nu ratati nici Parcul Cancicov, loc bun de plimbare chiar si la vreme de seara, mai ales ca frigul nu face fata frumusetii ornamentelor feerice. 24 SHARES Share Tweet