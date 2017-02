Cultura Maestrul şi discipolii de Desteptarea - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Dirijorul serii, Marius Hristescu, este cunoscut publicului din toată ţara pentru concertele de succes realizate încă din 1999 alături de Tudor Gheorghe, dar şi a colaborărilor sale cu trupe şi nume ale momentului: Felicia Filip, Loredana Groza, Nicu Covaci (Phoenix), Florin Piersic, Ştefan Bănică jr., Paula Seling, Smokie. Cu o solidă formaţie muzicală, ce include şi compoziţia, Marius Hristescu obţine importante premii, teatrele din ţară comandându-i lucrări. Are un repertoriu simfonic şi liric diversificat, punând în valoare şi lucrări contemporane, unele în primă audiţie, cum e cazul Concertului spaniol pentru trombon bas şi orchestră de Lucian Beschiu. Discipol al lui Konrad von Abel, care îşi învaţă dirijorii să ajungă la dirijat din perspectiva abordării fenomenologice a lui Sergiu Celibidache, Beschiu compune lucrarea pentru un alt discipol al lui von Abel, trombonistul spaniol Hector Jesus Prietro Sanchez. Profesor la Conservatorul de Muzică din Almendralejo, Hector este trombonist bas la Orchestra simfonică din Navarra. După Izbuc, Tarantella lui Marţian Negrea din Suita Prin Munţii Apuseni şi Concertul de trombon, ne vom delecta cu Suita I Tricornul şi Amorul vrăjitor, două dintre cele mai reuşite creaţii ale lui Manuel de Falla. Marţi, 14 februarie, la ora 18,30 un Recital de flaut susţinut de Florin Leonte – artist instrumentist al Filarmonicii Mihail Jora, acompaniat la pian de Vasilica Stoiciu Frunză, conferenţiar dr. la Universitatea Naţională de Artă George Enescu – cu două binecunoscute soliste ale Operei Naţionale Române din Iaşi, soprana Mihaela Grăjdeanu şi mezzosoprana Florentina Onică. Seara de operă… altfel, ne propune întâlnirea cu pagini celebre din operele lui Verdi: Traviata, Rigoletto, cu Habanera din opera Carmen de Bizet şi Evgheni Oneghin de Ceaikovski, într-o altă viziune. Ozana Kalmuski Zarea 0 SHARES Share Tweet Articolul precedent Primarii sunt chemați la consultări Articolul următor Oferte tentante în şcolile militare

