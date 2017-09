Lupte greco-romane: Centru Olimpic, în Bacău

Lunga așteptare a luat sfârșit! Din această lună, Bacăul a devenit Centrul Olimpic la lupte greco-romane. Decizia FRL premiază, în sfârșit, eforturile și rezultatele antrenorilor si luptătorilor băcăuani, care au făcut ca după 1989 orașul de pe Bistrița să dețină primatul în ceea ce privește numărul de medalii cucerite la Campionatele Europene și Mondiale, la Turneele Internaționale, fără să mai vorbim despre Naționalele Individuale și pe Echipe. Sportivi precum Florin Gavrilă, Eusebiu Diaconu, Marian Bradea, Cătălin Matache ori Constantin Bulibașa și antrenori de calibrul lui Ioan Butucaru, Ioan Șarban sau Cătălin Matache au făcut ca Bacăul să se afle în mai multe rânduri foarte aproape de a deveni Centru Olimpic al luptelor din România, însă, de fiecare dată, cineva sau ceva a împiedicat ca visul să devină realitate. De data aceasta, însă, Cezarul primește ce este al Cezarului. Hotărârea Biroului Federal dă ca dată de instituire a Centrului Olimpic în Bacău 1 septembrie, însă activitatea va demara în cea de-a doua jumătate a acestei luni, până atunci, lotul urmând să se pregătească la Izvorani. Finanțat de COSR, Centrul Olimpic de lupte greco-romane din Bacău îi va avea ca antrenori pe băcăuanul Catălin Matache si pe bucureștenii Mircea Constantin și Sandu Marian. Lotul de juniori al României care se va pregăti în Bacău la Sala de Atletism și la sala „Letea” va include mai mulți luptători băcăuani, de la Irinel Botez la Lorenzo Botez și de la Claudiu Pal la Benone Lupu. Plusurile unui astfel de demers sunt evidente: vizibilitatea orașului, conectarea la circuitul internațional, pregătirea sportivilor proprii la un nivel superior si cu parteneri valoroși, atragerea de fonduri în Bacău. Unul dintre antrenorii cu experiență remarca faptul că în localitățile care au susținut centre olimpice, luptele locale au cam avut de suferit (Rădăuțiul aproape s-a desființat, Piteștiul nu și-a revenit nici până în ziua de azi), însă acest minus poate fi ușor de rezolvat de către specialiștii băcăuani în condițiile în care actuala strategie de selecție va fi menținută și dezvoltată. 0 SHARES Share Tweet

