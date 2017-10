Actualitate Luizi Călugăra: Un copil de 12 ani a plecat de la școală și n-a mai ajuns acasă de Comunicat de presa - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Polițiștii caută un băiat, de 12 ani, din județul Bacău, care a plecat de la școală și nu a mai ajuns acasă. Persoanele care dețin informații care să ajute la găsirea copilului sunt rugate să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție sau să sune la numărul de urgență 112. Polițiștii îl caută pe Petre Mihail Berladen, în vârstă de 12 ani, din comuna Luizi Călugăra, judeţul Bacău, care a plecat de la şcoală, la data de 4 octombrie a.c. și nu a mai ajuns acasă. Semnalmente: înălţime 1,50 metri, constituţie atletică, ochi căprui, ten deschis, păr şaten închis, tuns scurt. La data plecării era îmbrăcat cu o geacă de blugi de culoare albastru închis, pantaloni negri de blugi, cămaşă albastră şi era încălţat cu adidaşi de culoare albă. Persoanele care dețin informații care să conducă la găsirea copilului sunt rugate să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție sau să sune la numărul de urgență 112. 2 SHARES Share Tweet

