Primii trei medici tineri, salariați ai Spitalului Județean de Urgență (SJU) Bacău, au primit cheile de la noile lor locuințe. Aceștia au semnat contractele și au fost și la imobilul de pe strada Fagaras pentru a isi alege un apartament. "Ne bucurăm că am reușit să facem acești primi pași prin care asigurăm condiții de muncă civilizate medicilor care aleg drept loc de muncă Spitalul județean Bacău. Incercăm să atragem și în felul acesta, pe lângă condițiile de muncă civilizate, medici care să vină să lucreze alături de noi în interesul pacienților băcăuani și nu numai". Adrian Popa, managerul SJU Bacău Locuințele se află în blocul care apartine municipalității și care a fost predat spre administrare Spitalului Județean de Urgență în vederea alocării de case medicilor care vor să lucreze la unitatea băcăuană. De altfel acesta este unul dintre criteriile de selecție a viitorilor locatari. Un altul este ca aceștia să nu dețină o locuință proprie pe teritoriul municipiului Bacău. "Primii locatari sunt medici tineri, unii cu copii, alții doar căsătoriți. Ca profesionist eu știu ce înseamnă să vii la serviciu și să te concentrezi doar pe problemele pacientului, fără grija locuinței sau a chiriei. Ne bucurăm că avem la îndemână această soluție pentru viitorii noștri colegi". dr. Ioana Dinu, directorul medical al SJU Bacău

