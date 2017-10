Multimedia Liceenii de la Colegiul de Artă, în spectacol la Arena Mall de Comunicat de presa - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Elevii Colegiul Național de Artă „George Apostu” din Bacău au susținut astăzi începând cu ora 11, în Arena Mall un mini-spectacol din seria spectacolelor de muzică și coregrafie, din această toamnă. Seria evenimentelor poartă titlul Arta pentru toți, un proiect finanțat de Consiliul Local Bacău. În fața celor prezenți au interpretat elevi de la mai multe specialități: la pian Maria Săilă cl a II-a, Eduard Botez cl a III-a, Mihnea Berilă cl a VI-a, Darius Zorilă cl a III-a, de la clasa doamnei prof. Cornelia Zurita Villafranca, Ansamblul coregrafic al Colegiului Național de Artă – prof. Simona-Ana Simon Baicu. De la secția de Canto muzică ușoară: Ioana Mîrți cl a X-a și Ioana Micu cl a X-a– clasa prof. Andra Lungu, Olivia Vizitiu cl. a X-a și Carla Iliași cl a XII-a – clasa prof. Ionuț Gheorgheș, Canto muzică populară Lucaci Carla, Băcăuanu Laurențiu, Farcaș Baba Denisa cl a X-a, Vezeteu Iustin clasa prof. Florin Blaj. Provocarea a fost lansată la sfârșitul primăverii acestui an de către Asociația Pentru Artă și Educație George Apostu, ONG partener al Colegiului și care și-a propus ca printr-un proiect aplicat pe legea 350, să promoveze tinerele talente ale școlii de artă băcăuane. Evenimentul de astăzi nu este unul singular, el face parte din seria începută în septembrie și care continuă mâine, ora 12, la Biserica Pogorârea Sfântului Duh din Șerbănești. Unul dintre obiectivele proiectului și al parteneriatului, practic, este cel de a ne scoate elevii în fața publicului băcăuan, pentru ca acesta să devină mai receptiv la valorile pe care le avem, pentru a le susține și pentru a le cunoaște. 1 of 17 Proiectul Arta pentru toți reprezintă o rampă de lansare a tinerelor talente către alte spectacole și concursuri naționale, iar pentru cadrele didactice un adevărată și valoroasă evidențiere a activității pe care o desfășoară în clasă. 16 SHARES Share Tweet loading...

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.