Sport Le place să trăiască periculos Volei masculin/ Divizia A1 de Dan Sion - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Victoria voleibaliștilor de la Știința Bacău contra celor de la CSM București nu și-a stins încă ecourile. „Ținând cont de situația din clasament, acest succes este unul foarte -foarte important. Sincer, după ce oaspeții au câștigat setul al treilea, m-aș fi mulțumit și cu două puncte, însă prestația și orgoliul băieților, plus sprijinul tribunei ne-au permis să luăm toate punctele", a subliniat antrenorul studenților, Cornel Păduraru. Spre deosebire de ultimele două victorii din retur, ambele realizate în tie-break, meciul cu CSM București s-a terminat în patru seturi. Cu toate acestea, dramatismul nu a lipsit, Știința adjudecându-și parțialul de final cu 30-28. „Se vede că ne plac meciurile pe muchie de cuțit. La meciul cu Bucureștiul, diferența a făcut-o forța grupului. Și, bineînțeles, încurajările publicului, care a fost fantastic. Cred că este cel mai important succes al nostru de anul acesta", a spus și Krisztian Csoma, MVP-ul Științei în jocul cu CSM București, cu 24 de puncte realizate. Sâmbătă, băcăuanii se deplasează pe terenul vecinei de clasament, VC Caransebeș. Un nou meci spectaculos? Eventual, un nou tie-break? „E posibil. Cert este că dacă vreți să vedeți un meci liniștit al Științei, va trebui să așteptați până în vară, când vor începe amicalele. Până atunci, toate jocurile noastre vor fi de care pe care", a precizat antrenorul Păduraru.

