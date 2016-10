Latura intunecata a Brexitului

Zilele trecute, lantul de supermarketuri Tesco din Anglia a retras doua produse ale concernului Unilever de pe rafturi: inghetata Ben & Jerry si Marmite (un produs pe baza de drojdie de bere, traditional pentru micul dejun englezesc).

Motivul: Unilever, care are fabricile in Olanda, crescuse pretul din cauza scaderii valorii lirei sterline. Faptul ca, ulterior, cele doua companii s-au inteles este irelevant, cert este ca Brexitul incepe sa-si arate efectele, dupa cum puncteaza o analiza din Financial Times.

Anglia importa majoritatea alimentelor pe care le consuma iar o lira sterlina mai ieftina in raport cu euro ajuta, intr-adevar exportatorii, dar afecteaza cea mai mare parte a populatiei care-si vede scazând puterea de cumparare.

Dar nu numai pretul alimentelor este afectat; din august pretul benzinei a crescut cu 3 pence pe litru si se asteapta sa mai creasca in continuare cu cel putin 3 pence pâna in noiembrie. Vacantele in SUA sau Europa au devenit, peste noapte, mai scumpe pentru englezi.

Desigur, nu toata lumea este nefericita; producatorii britanici abia asteapta sa ia locul celor straini pe piata locala sau pe pietele straine, cum ar fi cazul, de exemplu, al producatorilor de carne de vaca britanici care vor putea exporta mai ieftin.

Situatia are anumite similitudini cu cea a Rusiei afectate de sanctiunile economice. Si in Rusia moneda nationala s-a devalorizat determinând o crestere a pretului la importuri si un avantaj pentru exportatori.

Momentan, insa, Anglia este dependenta de importuri atât pe partea alimentara, cât si in ceea ce priveste bunurile industriale. In ceea ce priveste alimentele, problema este veche si dateaza din zorii epocii capitaliste, când lanurile de grâu au fost transformate in pasuni, pentru ca fabricile de produse textile sa aiba materie prima. Problema industriala este mai noua, fiind una pur politica, o mostenire a epocii “doamnei de fier” Margaret Thatcher.

De exemplu, Anglia nu are o industrie electronica si este nevoita sa importe iar importatorul produselor Siemens a fost nevoit sa creasca preturile cu 12 procente fata de luna iunie.