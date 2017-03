Actualitate Larisa Ioana, premiul I în Bulgaria de Florin Stefanescu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Peste 200 de copii din Rusia, Bulgaria, Italia, Spania, Portugalia, Republica Moldova și România s-au întrecut weekendul trecut (24-26 martie) la Sofia, Bulgaria, la Festivalul Internațional de Muzică Ușoară pentru Copii „ABANICO”. România a fost reprezentată de șase copii, doi din Piatra Neamț, doi din Vaslui și câte unul din Bacău și București. Marea performanță la acest festival a fost obținută de Larisa Ioana Anton din Bacău, care s-a impus la categoria de vârstă 7-8 ani reușind locul I din 30 de participanți. Larisa Ioana este pregătită la canto de prof. Claudia Vasilache de la Colegiul Național de Artă „George Apostu”, și a câștigat premiul cu piesa „Păpușa Kalinka”, compozitor și textier Marcel Iorga. 19 SHARES Share Tweet

