Putini știu că această titulatură a Laboratorului de analize din Spitalul Județean de Urgență Bacău nu este de ieri, de azi, ci din 2003, însă important este că, deși an de an, această competență este evaluată de un Centru de referință, cu sediul în Londra, niciodată până acum nu am „picat” la niciun test.

Cu ocazia Zilei Internaționale a mâinilor curate, stabilită de către Organizația Mondială a Sănătății pe 5 mai, Spitalul Județean de Urgență Bacău a organizat o conferință de presă în care s-a prezentat, pe lângă importanța spălării mâinilor, pentru prevenirea unor boli care pot duce chiar și la deces, și faptul că Laboratorul de analize al unității spitalicești este unul din puținele din țară care are această titulatură: cea de membru în Rețeaua Europeană de Supraveghere a rezistenței la antibiotice.

O titulatură care obligă, an de an, ca medicii și asistenții de aici să continue munca asiduă, dedicată, aplecată, profesională și în premanentă perfecționare, pentru depistarea mecanismelor de rezistență a germenilor la antibiotice și utilizarea inteligentă a acestor medicamente în tratarea bolilor. Toate informațiile au fost oferite de dr. Ioana Dinu, directorul medical al spitalului, dr. Marina Indreas, șef compartiment microbiologie al laboratorului, și dr. Valerica Ciobanu, medicul șef al Secției de Infecțioase Adulți. „De multe ori, ca specialiști, prezentăm cazurile clinice, rezultatele obținute, dar poate că uităm să reliefăm importanța identificării unui germen care a provocat infecția, tratamentul potrivit și practic cheia succesului în tratarea unui caz. Iar toate acestea se realizează în Laboratorul de analize al spitalului, care are oameni dedicați, pregătiți, aparatură de ultimă generație și care ne ajută să salvăm vieți”, a precizat dr. Ioana Dinu, directorul medical.

Practic, Laboratorul Spitalului Județean de Urgență Bacău, urmare a certificării ca membru al Rețelei Europene de Supraveghere a rezistenței la antibiotice, raportează în fiecare lună, către Centrul European de Control al Bolilor din Marea Britanie, Londra, profilul de rezistență al bacteriilor izolate în laborator, iar informațiile culese, de la toți membrii rețelei în acest centru, sunt ulterior folosite pentru a elabora acele hărți de rezistență, care sunt, la rândul lor, folosite de toți profesioniștii din sănătate în stabilirea anuală a prognozelor și politicilor medicale la nivel mondial.

„Desigur că această calitate de membru în Rețeaua Europeană de Supraveghere a rezistenței la antibiotice presupune selectarea laboratorului printr-un proces amplu prin care trebuie să își demonstreze competența de a avea capacitatea de depistare a mecanismelor genetice complexe de rezistență a bacteriilor. Și această competență este reverificată anual printr-un exercițiu de control extern de calitate în urma căruia se obține un certificat ce atestă calitatea de elită a laboratorului respectiv.” dr. Marina Indreas, șef compartiment microbiologie a laboratorului spitalului băcăuan

Ce înseamnă acest lucru pentru pacienții noștri? Că laboratorul spitalului județean din Bacău este printre puținele din țară și din lume care are competența de a depista aceste mecanisme complexe de rezistență, iar informațiile oferite către clinicieni sunt utile pentru a adapta schemele de antibiotice și pentru a oferi o terapie personalizată în cazul infecțiilor severe cu bacterii multirezistente, concept care la nivel mondial se numește „Utillizarea inteligentă a antibioticelor”.

Toate aceste eforturi fac parte din preocuparea întregului personal al Spitalului Județean de Urgență Bacău, în combaterea rezistenței bacteriilor la antibiotice, dar și a infecțiilor asociate actului medical, acele infecții nosocomiale, care în țara noastră sunt mereu ascunse și neraportate. „Dacă în celelalte țări europene se publică încă din anul 1989 un Jurnal al infecțiilor de spital, la noi acest subiect este pe undeva tabu”, a arătat medicul Marina Indreas.

Pe de altă parte, trebuie spus că Laboratorul de analize al Spitalului Județean de Urgență Bacău este singurul certificat ca membru al Rețelei Europene de Supraveghere a rezistenței la antibiotice a din rețeaua națională a spitalelor județene, astfel de certificări mai fiind înregistrate doar în 6 centre universitare ddin țară, printre care Institutul „Victor Babeș” din București și Timișoara.

„Pentru controlul extern al acestei calități, în fiecare an se primește de la Centrul din Londra 6 tulpini anonime pe care noi trebuie să le identificăm, să le testăm mecanismele de rezistență și să raportăm rezultatele obținute, iar în funcție de acestea, prin compararea lor cu profilul cunoscut doar de acel centru de coordonare, se face o evaluare a competențelor laboratorului. Aceste tuplini în fiecare an au diverse mecanisme de rezistență, subtile genetic, pe care noi le identificăm la nivelul spitalului cu ajutorul testelor cu care lucrăm și a dotărilor pe care le avem”, a mai explicat șeful compartimentului de microbiologie a laboratorului.

Iar de fiecare dată testările au fost trecute cu brio. Pentru acest lucru, și dotările laboratorului se ridică la nivelul celor din centrele universitare, având în plus și cursuri de perfecționare a cadrelor medicale prin care s-au dobândit aceste cunoștințe necesare depistării mecanismelor speciale, dar se utilizează și niște teste speciale pentru depistarea concentrațiilor minime inhibitorii a anumitor antibiotice care se folosesc în tratamentele pacienților.

În prezent, în laboratorul spitalului băcăuan lucrează 4 medici și 20 de asistenți medicali.