Actualitate La mulți ani, FSC! de Silvia Patrascanu FSC! FSC! FSC! Baloane, vuvuzela, pancarte. Bucuria revederii, în care energia și nerăbdarea tinereții s-a amestecat cu duioșia senectuții. „La mulți ani, FSC!"

De la Policlinica Veche, prin fața Primăriei Bacău și a Prefecturii, până la Ateneu, străzile au răsunat de strigăte, sâmbătă, cât a ținut parada Fundației de Sprijin Comunitar (FSC), care a sărbătorit împlinirea a 20 de la înființare.

Copii și vârstnici care sunt sprijiniți de FSC, liceeni care fac voluntariat, angajați ai organizației, parteneri, între care primarii din Colonești, Găiceana, Motoșeni și Ronnie Buhr, din Elveția, au mărșăluit prin centrul orașului până la Filarmonica „Mihail Jora”, care a găzduit evenimentul. Sub deviza „Împreună putem face mai mult”, festivitatea a început cu un mic spectacol de dans modern susținut de voluntari, care a însuflețit și mai tare atmosfera.

„Vă salut pe toți și vă mulțumesc că sunteți aici! E așa o bucurie să vă revăd!” a exclamat Gabriela Achihăi, președinta FSC. Ea a vorbit despre primii ani ai fundației: cum a început, cine a început această poveste de succes care se numește FSC și cine a rămas alături de FSC. Despre faptul că ea însăși a avut alte planuri în viață, pasionată fiind de electronică, dar i-a întâlnit pe medicii din Marea Britanie cărora le-a fost translator și, „de la rugămiuntea de a-i ajuta o zi, am rămas o viață!” Voluntari englezi care îi ajutau pe bătrâni, îi tratau, îi pansau, le spălau șosetele… De la ei a învățat ce înseamnă „să faci bine lucrurile, să ai compasiune față de oameni și să depășești limitele atribuțiilor.” „Respectăm trecutul, modelăm viitorul!” După doi ani, Gabriela Achihăi a pus bazele unei fundații românești care a încercat să meargă pe aceeași cale, a compasiunii. Gabriela Achihăi i-a evocat pe primii oameni care i-au fost alături: Doina Roșu, care a acceptat să fie membru fondator în 1997, și dr. Tudor Roșu, care acum trăiește în străinătate. „Eram trei oameni la început!”.

Apoi, Ileana Tudoran, director DSP, dr. Ștefan Ciobanu, care, azi, veghează FSC din cer, Relief Fund for Romania, care este și în prezent alături de FSC, și Florin Fânaru, Ioan Damian, Stelian Bejan, Delia Andrieș, membri ai Comitetului Director. „Numai cu ei alături am reușit să aducem lucrurile la nivelul la care suntem în prezent!” Oaspeții speciali ai FSC au fost rugați să urce pe scenă pentru a împărtăși din experiența trăită alături de fundație, prima fiind Doina Roșu, prezentă la începuturile acestei istorii. Ea a mărturist impresii despre prima întânire cu medicii din Anglia, despre copiii talentați „dintr-un colț de județ” (Clubul Educațional Panu-Stănișești) și minunatul așezământ „Satul Seniorilor Milly”. Doina Roșu a primit „Diploma de recunoștință” din partea FSC, la fel ca următorii prieteni ai fundației: Instituția Prefectului, reprezentată de Sorin Ailenei, Consiliul Județean, prin vicepreședintele Silviu Pravăț, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) și Dana Țîțaru, director general, primarii Valentin Mârzac – Colonești, Ștefan Abdula – Găiceana și Corneliu Ghelase – Motoșeni. Prieteni de cursă lungă… S-a vorbit mult, la această sărbătoare, despre vechii prieteni ai FSC și suporterii de cursă. Unul dintre aceștia este Elena Plăcintă, fondator al Grădiniței „Agricola”, cea care „a făcut alfabetizare în Casa Pistruiatul cu copiii străzii” și i-a învățat tainele calculatorului. Pe scenă, în fața sutelor de invitați, Elena Plăcintă a mărturist: „Și eu sunt sărbătorită astăzi pentru că în urmă cu 20 de ani am ieșit la pensie și am intrat ca voluntar la Casa Pistruiatul!” Următoarea diplomă de recunoștință a fost acordată cotidianului Deșteptarea „pentru 20 de ani de reflectare profesionistă a activității FSC”. Foarte emoționată, am spus câteva cuvinte despre acest parteneriat și despre faptul că, fiind parte a comunității băcăuane, noi promovăm, zi de zi, faptele bune astfel încât acestea să devină un model pentru celelalte instituții și organizații. Dumitru Popa, fost secretar al municipiului, și-a amintit despre prima întâlnire cu FSC, intermediată de Sorin Brașoveanu, directorul DGASPC la vremea aceea, a vorbit apoi despre sprijinul necondiționat acordat programelor fundației de Dumitru Sechelariu, primarul municipiului Bacău, și despre sprijinul oferit, astăzi, de municipalitate. Au mai urcat pe scenă Vasile Măgirescu, ex-director al Direcției Muncii, „cel care ne-a învățat să facem contabilitate la modul riguros”, Ilie Bârzu, care sprijinit constant FSC, reprezentanții unei organizații din Vatra Moldoviței, care au dăruit gazdelor o plachetă și un coș cu spice de grâu – „grâu curat din care se face pâinea iubirii” – și floarea-soartelui, „căci aveți în fundație oameni după care noi ne întoarcem ca după soare”, și Mărioara Popa, președinta ASCHN – Centrul „Daniel”.

Ultimul a fost Ronnie Buhr, care a venit însoțit de puștii din Corbasca, comunitate pe care elvețianul o sprijină constant. Copilașii în costume populare au cântat și dansat cu foc, deschizând astfel partea a II-a a festivalului, cea artistică, așteptată cu nerăbdare de spectatori. Au mai cântat copiii de la „Cluburile cu lipici”, vârstnicii din corul „Speranța” al Centrului „Dr. Ștefan Ciobanu” și talentații liceeni care fac voluntariat și în timpul anului școlar, dar și în vacanțe, toți răsplătiți cu aplauze. Recunoștința și aplauzele din final au mers către cei implicați direct în proiectele de ajutorare a semenilor! La mulți ani, FSC!

Ce înseamnă munca FSC în 20 de ani: Sprijin/ajutor/îngrijire efectivă – peste 25.000 de beneficiari

Modelul „Clubul cu Lipici” prin care „luăm copilul de mână și îl ducem de la grădiniță… la liceu”

12 echipe de îngrijire la domiciliu pentru vârstnici

Atragerea a 13.500.000 de euro folosiți integral în susținerea activităților

Două centre de zi frecventate de 50 de vârstnici

Un program de voluntariat prin care au trecut 3.000 de tineri, din care 280 activează în prezent

Înființarea Satului Seniorilor Milly pentru 55 de bătrâni

Înființarea unității protejate „Activ Mozaic”

Înființarea echipei „Impart”, care a susținut training pentru 2.000 de profesioniști care lucrează pentru persoane cu dizabilități

Peste 1.200.000 km parcuși în satele din estul județului (transport comunitar, farmacie mobilă, asistență medicală mobilă)

