În ziua de 14.01 a.c., în jurul orei 17.00, pe timpul executării unei patrulări intercomunale în zona comunei Gioseni, vizând şi prevenirea şi combaterea faptelor ilegale în domeniul silvic, jandarmii din cadrul unui echipaj mobil de ordine şi siguranţă publică aparţinând Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Bacău au observat un bărbat care transporta material lemons. După ce acesta a fost oprit şi identificat de către jandarmi, H.C. de 43 ani fiind întrebaţi despre provenienţa materialului lemons, bărbatul a declarat că a tăiat 450 de araci din specia salcie din zona sitului Natura 2000, arie naturală protejată aflată în custodia Centrului Regional de Ecologie Bacău. Drept urmare, jandarmii au întocmit persoanei respective, actele de constatare sub aspectul susceptibil încălcării prevederilor art. 253 Cod Penal (distrugerea), acestea şi persoana fiind predate lucrătorilor de poliţie pentru continuarea verificărilor în acest caz, iar aracii reprezentantului Centrului Regional de Ecologie Bacău, valoarea prejudiciului urmând să fie stabilită de către instituţia respectivă. În aceeaşi zi, la ora 18.00, jandarmii au surprins alte două persoane, H.P. de 40 ani şi C.P. de 40 ani, care transportau 640 de araci din specia răchită, material lemons provenit din aceeaşi arie naturală protejată. Şi acestora, jandarmii le-au întocmit actele de constatare sub aspectul susceptibil încălcării prevederilor art. 253 Cod Penal (distrugerea), acestea şi persoanele fiind predate lucrătorilor de poliţie pentru continuarea verificărilor, iar aracii reprezentantului Centrului Regional de Ecologie Bacău, valoarea prejudiciului urmând să fie stabilită de către instituţia respectivă. 1 SHARES Share Tweet

