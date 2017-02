Contrasens La fel ca la Colectiv de Razvan Bibire - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Există o similitudine interesanta între valul de proteste din aceasta perioadă și cele de la finele anului 2015, de dupa tragedia de la Colectiv. Dacă ne uităm cu atenție observăm că au fost folosite aceleași metode de convocare prin intermediul rețelelor sociale, aceleași persoane pe post de amplificator al mesajului, același stil de comunicare dar, ceea ce e mai intersant, s-a folosit aceeași metodă de bombardament emoțional care a eliminat orice raționament logic. La protestele de după Colectiv s-a ieșit în strada pentru a cere demisia Guvernului deși tragedia a fost determinata de faptul că unii antreprenori au vrut să-și maximizeze profitul încălcând regulile PSI. Acum s-a ieșit în numele anulării unei ordonanțe care – au spus protestatarii și au confirmat oameni politici și magistrați – ar fi avut grave probleme de legalitate. S-a spus că Guvernul avea nevoie de avizul CSM, că s-a „dat noaptea”, că nu era nici o urgență ba, mai mult, că „legaliza furtul până la 200.000 de lei”. Toate acestea s-au dovedit a fi fabulații. Dar, în febra revoltei, nu s-a mai stat să se analizeze logic situația, s-a preferat abordarea emoțională. Curtea Constituțională avea să decida, ulterior, că Guvernul nu avea nevoie de aviz de la CSM așa cum a spus președintele sau chiar judecători din Consiliul Superior al Magistraturii. Tot Curtea Constituțională a spus că Guvernul poate să dea ordonanțe la ce ore dorește; ordonanța 14 care abroga OUG 13 avea să fie emisă în weekend și nimeni nu a mai protestat. Urgența avea să se dovedească după ce au apărut celebrele achitări în dosarele de abuz în serviciu, ca urmare a faptului că articolul din Codul Penal nu a fost modificat în termen de 45 de zile de la decizia Curții Constituționale. Cât despre „furtul de până în 200.000 de lei”, cred că toata lumea a înțeles, până la urmă, că articolele referitoare la furt au locul lor în Codul Penal, iar limita introdusă de OUG 13 se referea la valoarea unei pagube produse de un abuz în serviciu: ce era sub aceasta valoare s-ar fi pedepsit conform Codului Civil, cu recuperarea prejudiciului și pedeapsă disciplinară iar ceea ce era peste, s-ar fi pedepsit după Codul Penal. Dar, de acum discuția este inutilă. Problema pe care o avem este, însă, că există o masă critică de cetățeni care pot fi determinați să iasă în stradă fără să verifice dacă protestul este sau nu justificat. Ceea ce este mai grav este că persoane importante din conducerea țării și din structurile de Putere au comunicat informații false care au avut o contribuție majoră la radicalizarea protestelor. 0 SHARES Share Tweet Articolul precedent De vorbă cu Miss Moldova: „Drumul meu în viață este în muzică !” Articolul următor De ce se mai plătește apa la Asociație dacă locatarul și-a făcut circuit separat?

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.