Actualitate La Buhusi isi face mendrele propaganda electorala prin s.m.s. de Ion Fercu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter La Buhusi, cetatenii se prezentaseră mai putini cu 500 la urne, fata de ultimele alegeri locale. In sectiile de votare, atmosfera era civilizata. Singura iesire ilegala din decor a stârnit apoi ceva valva. Muti buhuseni au primit, dimineata, un mesaj pe telefon: ,,Votati (…): dvs, familia si prietenii. Va multumesc,(….)”. Unul dintre mesajele pe care noi le-am capturat are ora 8,13, ziua fiind 11 noiembrie a.c. Este precizat numele partidului pentru care se solicita votul. Cel care a trimis mesajul se semneaza. Si un salariat din staful primariei a spus că a primit acest mesaj, recunoscând si numarul de telefon al expeditorului. Am vorbit cu trei membri importanti ai partidului pentru care se solicitau voturi. Toti trei erau indignati de acest episod ilegal al alegerilor. Unul dintre aceștia mi-a spus că i-a cerut expeditorului mesajului să înceteze urgent demersul său (erau martori, la marturisire, si ceilalti doi membri importanti ai partidului…). P.S.D. a alertat staful judetean, a intreprins demersurile cuvenite pentru a sesiza Politia Buhusi, din perspectiva infractiunii electorale. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.