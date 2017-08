Multimedia Kitesurfing pe Lacul Bacău de Desteptarea -

Kitesurfing sau kiteboarding este un sport de apă de suprafață ce combină aspecte ale wakeboarding, windsurfing, navigare, zborul cu parapanta și gimnastică într-un sport extrem. Un kitesurfer beneficiază de puterea vântului pentru a fi propulsat pe apă pe un kiteboard similar cu un wakeboard sau o placă de surf mai mică. Un băcăuan s-a filmat, zilele trecute, practicând acest sport pe Lacul Bacău, în apropiere de Podul Șerbănești.