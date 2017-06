Sport Karting/ CN, etapa 2: Participare numeroasă de Dan Sion - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Etapa a doua a Campionatului Național de karting, desfășurată în weekend, pe circuitul „Speed Park” din Bacău a confirmat afluența de piloți înregistrată în runda inagurală, de la Târgu-Secuiesc. Etapa băcăuană a reunit la start 69 de piloți, alături de sportivii români fiind prezenți și concurenți din Bulgaria, Italia, Germania sau Republica Moldova. În mare, configurația podiumurilor a rămas cam aceeași, Aldrin Opran la DD2, Darius Niuculescu la Mini sau Ștefan Viktor la Senior Max având în continuare lipici la șefia curselor si a clasamentelor. De notat ascensiunea echipei BRT, amprenta lui Vladimir și Dima Borțov făcându-se simțită pe evoluția unui Alexandru Politov (Promo BB) sau Tudor Tudurachi (Mini Rok). Totodată, merită subliniată , dar și salutată implementarea sistemului de cronometrare on-line și actualizarea evoluției curselor și a rezultatelor pe site-ul oficial al FRK, frkarting.ro, cei interesați având acces în timp real la situația competiției. Următoarea etapă este programată pe 8-9 iulie, pe circuitul AMC Kart din București. Campionatul Național va reveni în Bacău pe 16-17 septembrie, atunci când se va derula penultima rundă a sezonului intern. 0 SHARES Share Tweet

