Cu emoții de necuprins, cu recunoștință adâncă pentru niște oameni pe care i-a luat de acasă în gând cu ea, colega noastră Mădălina Rotaru a pornit spre București, cu cel mai recent volum de poezii pentru copii intitulat “În grădina de la moară”. Cu sufletul plin și inima cât un munte, Mădălina va fi prezentă duminică, 28 mai, de la ora 11.00, la Clubul Bookfest Junior, etaj pavilion C1, acolo unde Eli Bădică va vorbi despre cartea ei, despre cine a inspirat-o pe autoare, despre visele și visurile Mădălinei, despre copilărie etc. Modestă cum o știm, Mădă se va face mică de la atâtea emoții, ochii îi vor sclipi de fericire, glasul îi va tremura ușor ca la debut, iar pistruiii de pe chip vor dansa jocul bucuriei. Așa cum spune Mădălina “va face parte de carte într-un mod (din tot sufletul) aparte”. Cartea a ieșit de sub tipar cu ajutorul echipei Casa de Pariuri Literare, în colecția pentru copii Zgubirlic. 5 SHARES Share Tweet

