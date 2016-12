Sport Judo / La foc automat de Dan Sion - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter

Judoka de SCM si JC Royal Bacau nu stau deloc, ca altfel le sta norocul. Prin urmare, saptamâna si competitia. Sau chiar saptamâna si competitiile, asa cum s-a intâmplat weekend-ul trecut, atunci când sportivii pregatiti de prof. Aurel Chelariu au participat si la turneul international organizat de CSS Târgu-Secuiesc si la Cupa „1 Decembrie" de la Iasi. La Târgu-Secuiesc, acolo unde pe spatiile de lupta s-au reunit 580 de judoka din România si Ungaria, SCM si JC Royal Bacau s-au prezentat cu 19 sportivi, 11 dintre acestia urcând pe podium: Rares Galea (24 kg, 2009), Cosmin Ispas (24 kg, 2009), Paula Stanciu (23 kg, 2008), Razvan Moisei (34 kg, 2008), Stefan Buga (24 kg, 2006) si Andrei Buga (34 kg, 2006)- toti locul 1, Michael Nicoara (20 kg, 2009), Matei Anghel (24 kg 2010 si la 24 kg, 2009) si Radu Nistor (30 kg, 2007)- toti locul 2, David Pisticiuc (22 kg, 2009) si Raimond Benchea (27 kg, 2008)- ambii locul 3. Rezultatele bacauanilor au fost completate cu locul 5 ocupat de Stefano Dumitru la 60 kg, 2005. La turneul international Cupa „1 Decembrie" de la Iasi, la care au participat opt echipe din România si una din Republica Moldova, JC Royal a ocupat locul secund in ierarhia cluburilor. La individual, toti cei sapte judoka bacauani au urcat pe podium, dupa cum urmeaza: Stefan Buga 924 kg), Andrei Buga (34 kg)- locul 1, Radu Nistor (30 kg), Brian Herghelegiu (34 kg)- locul 2, Eduard Benchea (34 kg), Eduard Turcu (30 kg) si Radu Toia (34 kg). Sâmbata aceasta, urmeaza o noua competitie. De data aceasta, acasa. In Sala de Atletism, DJTS Bacau, in colaborare cu AJJ si JC Royal organizeaza cea de-a 13-a editie a Cupei „1 Decembrie" pentru categoriile de copii nascuti intre 2006 si 2009. Sportivii antrenorului Aurel Chelariu nu vor lipsi. Si nici nu vor sta locului, ca le sta norocul.