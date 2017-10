Două noi titluri naționale pentru judoka CSM Bacău pregătiți de Aurel Chelariu și Constantin Cremene: unul de campion și unul de vice-campion. Ambele au fost cucerite la finalul săptămânii trecute, la CN Ne-Waza (lupta la sol) U11, U13 și U15 de la Poliești. La U11 34 kg, Dragoș Cremene s-a laureat campion al României, în timp ce la 42 kg U13, Marcus Herghelegiu a devenit vicecampion național. „Am arătat bine. Și la propriu- iar aici fac referire la echipamentul de prezentare pe care ni l-a asigurat conducerea CSM Bacău- dar și la figurat, în sensul că sportivii noștri au reușit din nou rezultate foarte bune”, a declarat prof. Aurel Chelariu. În altă ordine de idei, începând de azi și până duminică, la Pitești, se va desfășura selecția pentru Centrul Național Olimpic a sportivilor născuți între 2001 și 2002. De la CSM Bacău participă Ștefan Cremene (66 kg), iar de la SCM George Crețu și Dragoș Prosie, ambii la categoria de greutate 73 kg. 0 SHARES Share Tweet loading...

